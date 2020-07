Die Leaderregion Südliches Waldviertel- Nibelungengau lud am Freitagabend verdiente Persönlichkeiten zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Ehrung wem Ehre gebührt“. Denn was in den letzten 18 Jahren erreicht wurde, konnte nur durch die Hilfe ehrenamtlicher Mitglieder geschehen.

2002 entstand aus der Kleinregion Waldviertler Kernland und der Ökoregion Südliches Waldviertel die Leaderregion Waldviertler Kernland+. Bis zum Jahr 2007 kamen auch die restlichen Gemeinden des Südlichen Waldviertels sowie der Nibelungengau hinzu. Ab diesem Zeitpunkt werden unter dem Namen Leaderregion Südliches Waldviertel – Nibelungengau Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raumes durchgeführt. Seither wurden 460 Projekte umgesetzt. „Etwa 2.000 Personen haben sich bisher an der Leadermethode beteiligt. Ich bin stolz darauf, was geleistet wurde. Ich bin stolz, dass durch das große Engagement diese Erfolge möglich wurden“, lobte Leaderregions-Obmann Dieter Holzer.

Geehrt wurden Jene, die eine ehrenamtliche Funktion oder Aufgabe in der Leaderregion Südliches Waldviertel-Nibelungengau übernommen haben. „Wichtig für die Region sind jene, die Ideen haben, daraus Projekte entwickeln und diese auch umsetzen“, führte Holzer aus.