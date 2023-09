Ein Reise von Wachau-Chor Spitz und Unionchor Ottenschlag nach Brixen

Höhepunkt der Chorreise war am Sonntag die musikalische Gestaltung des von Generalvikar Eugen Runggaldier zelebrierten Hochamts im Dom zu Brixen. Wachau-Chor und Unionchor führten mit ihrem Orchester Cappella Wachovia die festliche „Missa Sancti Liborii“ von Johann Georg Albrechtsberger (1736 – 1809) auf. Reinhard Hörth spielte an der großen Domorgel, Claus Hamberger wirkte als Kantor, die Gesamtleitung lag in den bewährten Händen von Dirigent Michael Koch. Am Ende des Gottesdienstes spendeten die Messbesucher langanhaltenden Applaus.

Plose und Kloster Neustift

Die Besucher nutzten die Gelegenheit, um Brixen und seine Umgebung kennenzulernen. Nachdem am Ankunftsabend die schöne Altstadt erkundet worden war, stand der Freitag ganz zur freien Verfügung. Viele nutzten das herrliche Sommerwetter für Wanderungen auf der Plose, dem Hausberg von Brixen. Eine Gondelbahn führte zur Bergstation, von dort gab es vielfältige Wandermöglichkeiten bis auf 2.500 m, allesamt mit überwältigender Aussicht auf die Bergwelt der Dolomiten.

Eine weitere Gruppe besuchte zwei renommierte Südtiroler Weingüter, wieder andere besichtigten das beeindruckende Augustiner-Chorherren-Kloster Neustift, die größte Klosteranlage von ganz Tirol.

Domkirche und Hofburg

Am Samstag absolvierten die Reisenden einen kunsthistorische Rundgang mit Hans Kronbichler. Der gebürtige Südtiroler lebt seit einigen Jahren in Spitz und ist seither auch Mitglied im Wachau-Chor. Nach der Besichtigung des gotischen Kreuzgangs und der barocken Domkirche mit Deckengemälden von Paul Troger führte Hans Kronbichler durch „seine“ Hofburg, deren Direktor er von 2008 bis 2018 gewesen war.

Die ehemalige Residenz der Brixener Fürstbischöfe beherbergt heute das Diözesanmuseum. In den prunkvoll ausgestatteten Räumen beeindruckte die Fülle an sehenswerten Exponaten. Nach einer Probe von Chor und Orchester im Dom bildete ein gemeinsamer Konzertbesuch den Abschluss des Tages. Das vierköpfige Vokalensemble Vox Archangeli aus Wien präsentierte in der Kirche des Brixener Priesterseminars Chormusik aus Renaissance und Frühbarock in höchster Qualität.

Chorfreundschaft

Claus Hamberger bedankte sich als Initiator und Reiseleiter bei allen, die zum Gelingen der Chorreise beigetragen hatten und hob die großartige Gemeinschaft und Zusammenarbeit der befreundeten Chöre aus Ottenschlag und Spitz hervor, die mittlerweile seit 30 Jahren besteht.