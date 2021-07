„Rockritter“ und als Vorgruppe „Paper Plane“ waren die Ausführenden beim Summer Rock am Samstag, 3. Juli, in der Halle des Autohauses Meisner in Ottenschlag.

Organisator Reinhard Hofbauer konnte dazu viele Besucher begrüßen. Das erste Mal seit langer Zeit ohne Maske, mit freier Platzwahl bei Sitz- und Stehplätzen, mit Gastronomie und nur mit der 3G-Regel – das brachte die richtige Stimmung. Beide Bands sind bekannt für gradlinigen Sound mit Musik aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren.

Paper Plane ist eine Rockgruppe aus Oberösterreich. Helmut Kitzmüller (Bass) und Othmar Diesenberger (Gitarre, Gesang) haben schon in ihrer Jugend zusammengespielt. 33 Jahre später haben sie 2016 wieder zusammengefunden. Die weiteren Bandmitglieder sind der junge Raphael Zeller (Gitarre, Gesang), Klaus Baumgartner (Percussion) und Horst Beran (Schlagzeug).

Endlich wieder live spielen dürfen

Alle Musiker freuten sich sehr darüber, dass sie nach langer Zeit ohne Auftritte endlich wieder live auftreten durften. Etwa die Hälfte der Songs von Paper Plane waren von Status Quo, darunter auch viele weniger bekannte Titel, aber perfekt gespielt. In der weiteren Set-Liste waren auch vier Hits von den Rolling Stones. In der Pause bedankte sich Michael Mittermeir, der Obmann des Veranstalters KIO (Kulturinitiative Ottenschlag), bei Martin Rehberger vom Autohaus Meisner für die Unterstützung.

Die Rockritter starteten danach mit einem fulminanten Konzert. Schwerpunkt waren Songs von AC/DC, ZZTop, CCR und Deep Purple. Beeindruckend das Können der Musiker, welche die Songs originalgetreu spielten.

Waldviertler Band durch und durch

Die Mitglieder der Band stammen alle aus dem Waldviertel. Die Gitarristen Gernot Hochstöger aus Bärnkopf und Wolfgang Rehbichler aus Waidhofen, der legendäre Bassist Wolfgang Frosch aus Heidenreichstein und der neue Drummer Michael Loidl aus Zwettl. Ihr Sänger Leo Fries schafft selbst den Gesang von AC/DC in Originalhöhe und ist dazu eine richtige „Rampensau“. Fries meinte: „Zum Singen brauche ich nicht nur die Stimme, sondern den ganzen Körper, von den Zehen bis zu den Haarspitzen. Schön, dass wir wieder live auftreten können“. Für die Band war es der erste Auftritt seit März 2020. Die anwesenden Mitglieder ihres Fanclubs brachten mit stürmischen Ovationen ihre Freude darüber zum Ausdruck.

Mit „Blackoutsch – A-Capellybes wow“ steht am 17. Juli die Vorpremiere der A Cappella Kabarettgruppe „Die Vierkanter“ als nächstes auf dem Programm der Kulturinitiative Ottenschlag. Tickets sind unter www.kammerbuehne.at erhältlich.