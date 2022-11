Super Umsatz bei den Adventmärkten

Werbung

„Die Aussteller sagen, es war einheitlich ein gutes Geschäft, und sie waren sehr zufrieden mit dem Umsatz, das Geschäft sei gut gegangen in allen Bereichen, bei Deko und Adventkränzen wie beim Kunsthandwerk“, freut sich Organisator, Vizebürgermeister Reinhard Poppinger (Schwarzenau).

Ebenso erfolgreich verlief der Adventmarkt im Schloss Ottenschlag am vergangenen Wochenende. „Die Anzahl der Besucher beim Advent im Schloss war an beiden Tagen hervorragend. Die rund 40 Aussteller freuten sich über das rege Interesse der Kunden und erzielten sehr gute Verkaufserfolge“, so die Marktgemeinde.

