Über „das schöne Geräusch“ des intensiven Begrüßungsapplauses freuten sich die drei Gestalter des Abends: Stefan Slupetzky, Gesang und Säge, Martin Zrost, Gesang, Gitarre und Klarinette, sowie Michael Kunz, Gesang und Gitarre. Die Drei boten das neue Wienerlied. Unterhaltsam und spritzig ließen sie den Sound der Stadt erklingen. Sie sagten über ihr Trio: „Keiner von uns drei kann alles, aber alle können eines – aus Musik und Texten einen raffinierten Cocktail komponieren.“

Ihre besondere Vorliebe gilt den Schüttelreimen, wobei sie auch immer wieder ihre neue CD an das Publikum verteilen, wenn von dort interessante Beiträge geleistet werden. In ihren Liedern widmen sie sich ganz unterschiedlichen Themen wie dem Sparen, der Suizidprävention oder neuen Werbebotschaften und dem Alltag. Das kann dann so klingen: „Können Sie wirklich nicht die großen Gauna seh´n, die nicht ins Gefängnis sondern in die Sauna geh´n?“ Oder nach Georg Kreisler, „der immer Penis verwechselte mit Scheide, aber ´s macht nix, denn scheen is´s mit beide.“ Im „Hohelied der Internetliebe“ nehmen sie den Follower einer Internetpartnerin aufs Korn, besingen „a Vedscherl“, eine kleine krumme Zigarre, drücken ihren Hass gegen Zimmerpflanzen aus, nur der „Oleanda!“ – auch Titel der neuen CD – kann bestehen. Und sie beschreiben das Pariser Mohnflesserl, das ein Gedicht in Brailleschrift übermittelt.

In ihren Zugaben bringen sie der „gleichaltrigen“ Syrnau zu ihrem elfeinhalb-jährigen Bestehen ein Geburtstagsständchen, spendieren dem Publikum ein französisches Wienerlied, denn „das Wienerlied ist international“, wobei sie hohe weiße Kochmützen tragen. Oder waren es doch schon Schlafhauben, das ist zu fortgeschrittener Stunde zu überlegen. Und sie schmeicheln „Marie“ mit einem Liebeslied. „Denn ohne Marie ist das Leben nur halb so schön.“ Große Begeisterung der Zuhörer!