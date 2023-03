Gold für Groß Gerungs, Martinsberg und Pölla, Silber ging an Kottes

Unter dem Motto „Begeisterung soits lebn“ ging am Samstag der Tag der Landjugend Niederösterreich am Messegelände Wieselburg über die Bühne. Tausende Mitglieder aus dem ganzen Bundesland kamen zu diesem Event zusammen. Die Landjugend Leonhofen wurde im Rahmen des Festakts zum Landessieger des Projektmarathons 2022 gekürt. Anja Bauer (22) aus dem Bezirk Stockerau und Markus Höhlmüller (22) aus dem Bezirk Scheibbs wurden als neue Landesleitung vorgestellt.

Nach dem Wortgottesdienst konnte der scheidende Landesobmann Johannes Baumgartner gemeinsam mit Leiterin Anja Bauer auf ein herausforderndes, aber dennoch erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die beiden ließen zahlreiche Höhepunkte in den Bereichen Bildung, Kultur, Landwirtschaft, Internationales und Sport Revue passieren und bedankten sich für die tolle Arbeit und das Engagement ihrer Mitglieder und Funktionär:innen. Zu den Highlights des Jahres zählten die Hilfsaktion für die Ukraine „blau-gelb hilft blau-gelb“, das Volkstanzfest „auftanzt & aufgspüt“, der Projektmarathon mit 87 Gruppen, eine Spende in Höhe von 80.920 Euro an das Ö3 Weihnachtswunder und nicht zuletzt die Gründung von 15 neuen Landjugend-Vereinen sowie ein Wachstum um fast 1.000 Mitglieder. Im Anschluss wurde Baumgartner – wie einige weitere Mitglieder des Landesbeirats – aus seinem Amt verabschiedet und übergab das Wort an den im Zuge der Generalversammlung neu gewählten Landesobmann Markus Höhlmüller von der Landjugend Purgstall. Sabine Pfeisinger aus dem Landjugendsprengel Pölla und Peter Stütz aus dem Landjugendsprengel Groß Gerungs komplettieren das Waldviertel Team im Landesvorstand der Landjugend Niederösterreich.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.