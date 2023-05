Musikschüler spielten im ganzen Bezirk Zwettl auf

Es war wieder ein ganz besonderer Tag der Musikschulen, der am 5. und 6. Mai in vielen Orten des Bezirkes über die Bühne ginge – das Aufgebot der Musikschulen diverser denn je.

Schwung beim Shoppen brachten Musikschüler des Musikschulverbands Martinsberg in den Kaufhäusern der Verbandsgemeinden. Die Musikschule Groß Gerungs – in Kooperation mit der Regionalmusikschule Waldviertel Mitte – lud unter dem Motto „Musikschule Rockt“ in den sparkassen.event.raum Zwettl, wo die jungen Musiker ihr Talent in den Musikrichtungen Pop & Rock bis hin zum Jazz bewiesen. Am Freitag ließ die Musikschule Groß Gerungs den Schulfreiraum in der Volksschule Groß Gerungs erklingen.

Der Musikschulverband Ottenschlag feierte dagegen am Samstag sein 30-Jahr-Jubiläum in der Waldviertler Kammerbühne, bei dem Ensembles und ein Lehrenden-Orchester aufspielten. Ein Blechbläserquintet sorgte zudem auf der Straße, ein Akkordeonensemble im Hof und ein Flötensextett im Entree sorgten zudem für feierliche Klänge.

Mathias Hobel, der Leiter des Verbandes erläuterte die Anfänge des Musikschulunterrichts in Ottenschlag. 1969 als Filiale des Zwettler Instituts gegründet erreichte man 1968 unter Leitung von Paul Lenauer die Selbstständigkeit. Reinhard Hörth, der schon unterrichtete als er selbst noch Schüler am Gymnasium war, übernahm 1991 die Leitung. Im Interview auf der Bühne berichtete er, dass damals die Unterrichtsstunde 65 Schillinge kostete und fünf Lehrer 70 Schüler unterrichteten. 1993 wurde der Verband gegründet, dem heute noch die Gemeinden Albrechtsberg, Kirchschlag, Kottes-Purk, Ottenschlag, Sallingberg und Weinzierl angehören. Beate Hörth übernahm 2011 die Leitung.

Mit Bravour an der Querflöte zum Bundesbewerb

Im Rampenlicht stand auch Sarah Honeder, die mit der Querflöte bei Prima la Musica den Landessieg errungen hat und nun beim Bundeswettbewerb antreten wird. Beim Konzert intonierte sie in hervorragender Qualität die Flötensonate Opus 94 in d-Moll von Sergei Prokofjew.

Ordentlich zur Sache ging es auch im Zwettler sparkasse.event.raum, wo die Musikschulen Zwettl und Groß Gerungs gemeinsam mit dem Kulturverein Syrnau und dem Gymnasium Zwettl zu „Musikschule rockt“ luden. Nach dem die Auftritte in den vergangenen Jahren stets große Erfolge waren, hieß es auch heuer wieder „Bühne frei“ für junge Künstler.

Das Thema des Abends war wieder populäre Musik (Pop & Rock bis hin zu Jazz) in all ihren Facetten und Besetzungen, dargeboten von verschiedenen Ensembles und einzelner Interpreten. Der Bogen spannte sich von Schlagwerk- und Saxofonensemble, Klavier- und Gitarren Solo und aus den verschiedenen Bands aus Zwettl, Groß Gerungs, Schweiggers, Rastenfeld und dem Gymnasium.

Mit besonders guter Musikbegleitung konnte am Wochenende auch in den Kaufhäusern der Orte im Musikschulverband Martinsberg und im Lagerhaus eingekauft werden. Die Musikschüler sorgten für den perfekten Soundtrack.

Musikschüler aus dem Norden des Bezirkes, etwa Echsenbach und Allentsteig, standen zudem im Haus der Musik in Vitis auf der Bühne.

