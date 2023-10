Enormer Besucherandrang im Lager Kaufholz in Allentsteig

Ein Kommen und Gehen herrschte bei herrlichstem Herbstsonnenschein im Lager Kaufholz gestern Samstag. Das zeigte das enorme Interesse der Bevölkerung an den Aktivitäten am Truppenübungsplatz Allentsteig, der an diesem Tag seine umfangreichen Aufgaben präsentierte. Vom Forst über die Jagd und Naturschutz in dem über 15.000 Hektar großen Gebiet und die vielen Berufsbilder am TÜPl gab das Bundesheer Einblick in seine Tätigkeitsfelder. Viele informierten sich ausgiebig über Lehrplätze und die Aufgaben der Soldaten. Über 20 Stationen vom Flugsimulator bis zum Hundesport und Feuerflecken-Backen gab es somit tagesfüllend viel zu sehen und zu erleben. Großen Ansturm gab es natürlich bei der Ausstellung der Splittergeschützen Spezialfahrzeuge am Gelände und am Festplatz, auf dem die Militärmusik ein Konzert gab, und natürlich am köstlichen Speisenangebot des Militärs.

Verteidigungsministerin Tanner eröffnete drei moderne Gebäude

Bei einem feierlichen Festakt eröffnete Bundesministerin Klaudia Tanner die ersten drei von sieben Mannschaftsgebäuden, die generalsaniert wurden und nun dem modernsten Stand entsprechen. Aktuell werden zwei weitere Mannschaftsgebäude saniert, weitere zwei werden bis 2025 fertiggestellt sein. Ministerin Tanner: „Natürlich müssen wir in die Bediensteten investieren - schön, dass hier schon die neuen Anzüge getragen werden“, freut sie sich. Es sei an der Zeit gewesen, die Mannschaftshäuser, die aus den 1970er Jahren stammen, ökologisch und nachhaltig zu sanieren. Die Bedeutung des TÜPl Allentsteig strich auch Landesrat Ludwig Schleritzko hervor: „Der TÜPl Allentsteig ist weit über die Grenzen hinaus bekannt. Er ist nicht nur Ausbildungsort sondern auch Symbol für die Zusammenarbeit des Bundesheeres mit der Bevölkerung, Ziele zu erreichen.“ Das neue Motto lautet „Mission vorwärts“ - jeder Euro der Steuerzahler sei für „unser aller Sicherheit“, wie Ministerin Tanner sagte.

60 Millionen Investition bis 2024

TÜPl-Kommandant Herbert Gaugusch gab Neuigkeiten aus dem TÜPl bekannt: „Das Trainingszentrum für Österreichs Sicherheit erfordert laufende Modernisierung.“ Er dankt Ministerin Tanner für die Budgetmittel von 60 Millionen Euro für den TÜPl, dem größten Investitionsvolumen der letzten 50 Jahre. Bei der Modernisierung müssten auch Klimawandel und Waldbrandgefahr berücksichtigt werden. Zu der Generalsanierung der Mannschaftsgebäude errichte der TÜPl in Eigenleistung 30 Übungshäuser im Lager Steinbach, die Fertigstellung ist 2024 geplant. Heuer werde noch der Schießsimulator eröffnet, eine Notstromversorgung des TÜPl soll bis nächstes Jahr fertig sein. Dazu präsentierte der TÜPl auch die neuen Fahrzeuge: 43 Pick-ups, ein splittergeschützter Bagger und neun neue splittergeschützte Traktoren stehen nun den Mitarbeitern für land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten am TÜPl zur Verfügung. Zudem übergab Ministerin Tanner auch neue Waffen an die Jäger. „All dies haben die Aktivität und die Motivation unserer Mitarbeiter gesteigert“, freut sich Gaugusch über die Investitionen am TÜPl.

Landesrat Ludwig Schleritzko betonte die Wichtigkeit des TÜPl und den Stellenwert in der Region als Arbeitgeber und Belebung der Region.