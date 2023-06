Zwettl präsentiert neues Alltagsradwegekonzept

Der Zwettler Dreifaltigkeitsplatz verwandelt sich am 3. Juni zu einem wahren Mekka für Radfahrer: Die Stadtgemeinde Zwettl lädt anlässlich des Internationalen Tag des Fahrrades zu einer gleichnamigen Veranstaltung mit viel Programm.

„Sowohl der Radtourismus, als auch der Alltagsradverkehr gewinnen in unserer Gemeinde immer mehr Bedeutung. Was passt deshalb besser, als den Internationalen Fahrradtag auch bei uns einzuläuten“, erklärt Bürgermeister Franz Mold. Der Weltfahrradtag findet seit 1998 jährlich am 3. Juni statt. Er soll darauf hinweisen, dass das Fahrrad das umweltfreundlichste, gesündeste und sozial verträglichste Fortbewegungsmittel darstellt.

Die reizvolle Naturlandschaft rund um Zwettl bietet abwechslungsreiche Radrouten, spannende Mountainbike-Strecken sowie die Möglichkeit, in das Netz der überregionalen Radwege einzusteigen. „Viele Radwege führen entlang der Flüsse Kamp, Zwettl und Thaya, bringen Schwung in den ‚Radl-Alltag‘ und führen zu herrlichen Aussichtspunkten rund um Zwettl“, so der Bürgermeister.

Gerade in Niederösterreich, wo fast die Hälfte aller zurückgelegten Wege unter fünf Kilometern liegt, ist das Potenzial für das Alltagsradeln sehr groß. „Radfahren bedeutet für viele, die Freiheit auf zwei Rädern zu spüren. Unsere Gemeinde lässt sich gut im individuellen Tempo entdecken. Auch das war für uns Motivation, einen Weltfahrradtag für alle zu veranstalten: Für Jung und Alt, Groß und Klein, schnelle und langsame Radler“, betont Stadtrat Erich Stern.

Neu: Alltagsradwegekonzept als praktisches „Handbuch“

Im Rahmen des Weltfahrradtages wird auch das Zwettler „Alltagsradwegekonzept“ präsentiert: Ein regionales Netz für den Alltagsradverkehr. Dazu wurden in den vergangenen zwei Jahren bestehende Wege von den zehn Pfarrorten nach Zwettl sowie Güterwege, niederrangige und verkehrsberuhigte Straßen analysiert. Herausgekommen ist dabei eine Karte, in der Lückenschlüsse aufgezeigt werden sowie ein Maßnahmenkatalog für zukünftige Investitionen.

Die Zwettl-Radwege 1, 2, 3, 4 und 5 bieten insgesamt 121 Kilometer Radstrecke im Gemeindegebiet. Sie wurden in Zusammenarbeit mit dem Zwettler Radsportverein Kosmopiloten konzipiert. Insgesamt führen 90 Kilometer Mountainbike-Strecke durch das Gemeindegebiet, Teilstücke werden gemeindeübergreifend geführt. Zum Angebot zählen: Hundertwasser-Tour, Stift-Zwettl-Tour, Zwei-Flüsse-Tour und Stadt-Land-Tour. Überregionale Radwege, die durch das Gemeindegebiet führen: Kamp-Thaya-March-Route, insgesamt 423 Kilometer, Kamptal-Radweg, insgesamt 120 Kilometer, Thayatal-Radweg, insgesamt 152 Kilometer.

In der Zwettl-Info im Alten Rathaus können insgesamt 15 Fahrräder entlehnt werden. Kostenlos stehen zur Verfügung: 3 Citybikes, 1 Damen-Trekkingbike, 1 Herren-Trekkingbike sowie 3 Mountainbikes inkl. Helme. Kostenpflichtig stehen zur Verfügung: 7 E-Bikes (Trekking- und Mountainbikes) inkl. Zubehör zum Preis von € 15,- pro Tag. Eine Vorreservierung der gewünschten Räder ist jederzeit möglich, wenn genügend Räder im Haus sind, kann auch eine spontane Entlehnung erfolgen. Die Entlehnung kann nur zu den Öffnungszeiten der Zwettl-Info durchgeführt werden, ein Ausweis ist mitzubringen. Die Rückgabe der Räder ist unabhängig von den Öffnungszeiten der Zwettl-Info jederzeit möglich. E-Bike-Ladestationen sind im Alten Rathaus (5) sowie auf dem Dreifaltigkeitsplatz (8) vorhanden.

Zwettler Teilnahme bei „NÖ radelt“

Erstmals geht die Stadtgemeinde Zwettl bei der Mitmach-Aktion „NÖ radelt“ an den Start. Dabei kann jeder kostenlos teilnehmen, noch bis September Radkilometer mittels App sammeln und tolle Preise gewinnen, wie brandneue e-Bikes, Falträder oder praktisches Radzubehör. „Wer seine Wege radelnd zurücklegt, fördert die eigene Gesundheit, ist schneller am Ziel und schont Geldbörse sowie Umwelt“, betonen Sportstadtrat Josef Zlabinger, Verkehrsstadtrat Johannes Prinz und Umweltgemeinderat Bernhard Thaler die Aktion.

Freiheit auf zwei Rädern spüren

„Unser Ziel ist es, Alltagsradwege für die Zwettler zu erschließen, um mit dem Fahrrad aus allen Ortschaften sicher und schnell in die Stadt Zwettl gelangen zu können“, erklärt Verkehrsstadtrat Johannes Prinz. Das Alltagsradkonzept dient jetzt als „Handbuch“, um den Radverkehr in der Stadtgemeinde rasch, präzise und treffsicher weiterplanen zu können.

Mit dem Rad: Stadtrat spart 200 Liter Benzin

„Wenn wir das Fahrrad oder E-Bike für kurze Strecken nutzen, können wir dazu beitragen, den persönlichen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, so Prinz. Er selbst versucht, den Alltagsradverkehr zu leben und kommt immerhin auf knapp 3.500 mit dem Rad gefahrene Kilometer. „Damit spare ich etwa 200 Liter Benzin und 300 Euro pro Jahr ein – was einer Reduktion von 500 Kilogramm fossilem CO₂ entspricht“, rechnet Prinz vor.

Wege der „aktiven Mobilität“ bis 2030 verdoppeln

Verantwortlich für die Erstellung des Alltagsradwegekonzeptes zeichnete die schneider-consult Ziviltechniker GmbH. Martin Becker: „Das Land NÖ hat sich bis zum Jahr 2030 das Ziel gesetzt, die täglich in der aktiven Mobilität zurückgelegten Wege – also jene von Fußgängern und Radfahrern - zu verdoppeln. Ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung dieses Zieles ist die Förderung von Radmaßnahmenkonzepte und die finanzielle Unterstützung von Radinfrastrukturmaßnahmen.“

Radreparatursäule auf Dreifaltigkeitsplatz präsentiert

Rund um den Internationalen Tag des Fahrrades gab es für die Besucher viele hilfreiche Informationen. Der ÖAMTC führte kostenlose Rad-Checks durch, die herkömmlich am mobilen „PopUp Fahrrad-Stützpunkt“ bei Touren durch ganz Niederösterreich angeboten werden. Zwettler Fachfirmen prüften Räder auf Herz und Nieren, außerdem wurden die neuesten Modelle präsentiert. Zusätzlich hatten die Gäste die Möglichkeit, ein Lastenrad zu testen.

Neu ist auch eine Radreparatursäule des ÖAMTC, die auf dem Dreifaltigkeitsplatz präsentiert wurde: Bei dem sogenannten „Fahrrad-Stützpunkt“ des Mobilitätsclubs handelt es sich um eine 1,4 Meter hohe Self-Service-Station, die mit einer Aufhängevorrichtung für Räder, mit Druckluft und Werkzeug wie etwa Inbus- oder Schraubenschlüssel ausgestattet ist. Kleinere „Wehwehchen“ am Fahrrad können hier jederzeit einfach und bequem selbst behoben werden.

Was tun bei einer Radpanne?

Markus Tüchler, stellvertretender ÖAMTC-Stützpunktleiter in Zwettl, erklärt: „Wenn einmal die Luft ausgeht oder nicht mehr alles rund läuft, schafft unsere Radreparatursäule schnelle Abhilfe. So können Radfahrende kleinere Pannen unmittelbar selbst beheben – ohne komplizierte Umwege oder Kosten. Wir freuen uns, dass wir mit unserer neuen Self-Service-Station am Dreifaltigkeitsplatz einen Beitrag zur Stärkung der regionalen Rad-Infrastruktur leisten können.“ Weiters gibt Tüchler den Hinweis: „Wenn man eine Panne am Fahrrad einmal nicht selbst beheben kann, einfach über die Notrufnummer 120 oder die ÖAMTC-App Hilfe anfordern und unsere Pannenfahrer helfen selbstverständlich aus der Patsche.“