Zwettler PTS Schüler holt Bundessieg im Fachbereich Bau

Erstmals seit 2019 konnte heuer wieder ein Bundeswettbewerb der Polytechnischen Schulen Österreichs im Fachbereich Bautechnik veranstaltet werden, und zwar am 20. und 21. Juni in Feldbach in der Steiermark mit 15 Teilnehmern aus sieben Bundesländern.

Am ersten Tag wurden bei einem Empfang des Bürgermeisters die Startnummern und das Wettbewerbs-Werkstück ausgelost, die Wettkampfstätte vor dem Rathaus besichtigt und die Details zum Ablauf besprochen.

Der Bewerb wurde am darauffolgenden Morgen gestartet. Die Aufgabe der Schüler bestand darin, das Werkstück aus Mauerziegeln maßgenau innerhalb von dreieinhalb Stunden herzustellen. Die hohen Temperaturen machten es den Teilnehmern nicht gerade einfach. Schließlich erreichte David Salzer von der Polytechnischen Schule Zwettl den Bundessieg überlegen vor zwei Teilnehmern aus der Steiermark. Diese hervorragende Leistung steht für das hohe Niveau in der Polytechnischen Schule und bildet die Basis für die Ausbildung in der Lehre und in weiterer Folge für top qualifizierte und motivierte Fachkräfte in der Wirtschaft.

„Sein Sieg auf Bundesebene ist ein Zeugnis seines Engagements, seiner Fachkompetenz und seines Talents im Fachbereich Bau. Er ist ein Vorbild für alle Schüler und wir sind sehr stolz auf ihn“, so die Direktorin Eva-Maria Rester.