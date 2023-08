„Will ich, dass ein Tier gut gehalten wird?“

NÖN: Sind Sie mit dieser neuen Verordnung für Gemeinschaftsverpflegung zufrieden?Dietmar Hipp: Nein, absolut nicht, es ist nur ein Kompromiss, der getroffen wurde. Da steht dann drauf: 100 Prozent aus der EU. Da weiß ich noch immer nicht, hab ich ein Schnitzel aus Niederösterreich oder aus einem anderen Gebiet der EU? Es ist natürlich besser als nichts, ich will nicht alles schlecht machen, aber es ist trotz allem ein Kompromiss.

Warum ist das so wichtig, genauer zu kennzeichnen? Gibt es Qualitätsunterschiede innerhalb der EU bei Fleisch, Milch und Eiern? Hipp: Sehr große sogar, bei Geflügel beispielsweise ist das ganz anders. Ich selber halte Puten und unterstütze Tierwohl. Tierwohl wird auch in Teilen Europas mit Füßen getreten, und in dieser Verordnung sieht die Gesellschaft nicht, wie das Tier gehalten wurde. Tierwohl ist in Österreich wichtig, auch für die Konsumenten. Wenn ich Fleisch kaufe, dann habe ich Verantwortung dafür, wie ein Tier gehalten worden ist. Der Konsument fragt sich: Will ich, dass ein Tier gut gehalten wurde, oder will ich Massentierhaltung? Ich glaube, die Konsumenten wünschen sich, dass die Bauern sich um die Tiere umschauen und sind bereit, ein bisschen mehr dafür zu zahlen, aber nicht für das andere. Noch mal: In dieser Verordnung wird nicht auf die Haltung des Tieres hingewiesen. Satt wird man natürlich auch von einer Pute, die unter katastrophalen Bedingungen gehalten wurde.

Verstehe ich richtig? Wenn draufsteht „aus der EU“, muss das Hendl nicht so gehalten worden sein, wie bei uns? Hipp: Ja, genau. Ein Unterschied ist etwa bei der Besatzdichte. Seit 2014 gilt in Österreich, dass ich etwa als Putenbauer zwei ausgewachsene Putenmännchen auf einem Quadratmeter halten darf. In Polen oder in Italien etwa dürfen auf derselben Fläche 3,5 Männchen gehalten werden. Ich halte in meinen Ställen 7.500 Puten – in Polen dürfen auf derselben Fläche 13.000 Puten gehalten werden. Wir verwenden auch keinen gentechnisch veränderten Mais oder Getreide. In Österreich wird das auch streng kontrolliert. Das macht auch den Unterschied zum Preis aus. Und: Wir haben im Vergleich zu Polen um 80 Prozent weniger Medikamenteneinsatz bei unseren Tieren. Wie ein Tier zu Lebzeiten gehalten wird, ist schon ein Unterschied. Das betrifft übrigens auch die Eier: Wenn ich Eier aus der EU kaufe, kann man davon ausgehen, dass sie von riesigen Farmen stammen.

Gibt also ein Gütesiegel wie das AMA-Gütesiegel Sicherheit für den Konsumenten?Hipp: Ganz sicher sogar! Bei österreichischem Fleisch trau ich mich behaupten, dass Tierhaltegesetze eingehalten werden. Wenn jemand seine Tiere nicht ordentlich hält, gibt es strenge Bestrafungen, sie verlieren Gütesiegel. Diese Betriebe werden in Österreich keine Abnehmer mehr finden. Das alles könnte zu existenziellen Bedrohungen, wie dem Aufgeben der Tierhaltung, führen. Das wird in Österreich streng kontrolliert. Deshalb finde ich, am besten ist, wenn man Fleisch, Eier und Milch in den Standards Tierwohl oder bio produziert – und kauft. Vergehen gegen das Tierhaltegesetzt sind kein Kavaliersdelikt wie falsches Parken und führen auch zu weitreichenden wirtschaftlichen Konsequenzen für den Betrieb.

Finden Sie, dass die Tierhaltestandards in Österreich ausreichend kontrolliert werden?Hipp: Grad bei Geflügel kommen viele Tierärzte in den Betrieb, die die Gesundheit der Tiere feststellen. Ich habe als Funktionär eingebracht, dass die AMA zusätzliche, unangekündigte Kontrollen in den Betrieben macht. Diese Kontrolleure sehen sich die Tierschutzstandards genau an. Zusätzlich werden beim Verladen der lebenden Tiere Kontrollen durchgeführt. Da muss der Schlachtbetrieb angeben, wann verladen wird. Zu diesen Verladungen kommen dann Kontrolleure, die das Einhalten einer korrekten Vorgehensweise überprüfen. Es wurden heuer schon 300 Kontrollen unangekündigt auf Geflügelhöfen durchgeführt. Das hat es vorher noch nie gegeben. Noch viel mehr Kundensicherheit kann man niemandem geben, als wenn er österreichisches Fleisch, Geflügel und Eier kauft. Das ist aus meiner Sicht ein Qualitätsfortschritt.

Ist Fleisch aus Österreich viel teurer als jenes aus der restlichen EU?Hipp: Ich bin ja auch Obmann der Putenbauern Österreichs, und wir haben es durchgerechnet. Eine Essensportion mit Pute aus Österreich wäre etwa 40 Cent teurer im Vergleich zum Rest der EU, bei Rindfleisch wären es rund 20 Cent Preisunterschied. Auch im Gasthaus wäre der Preisunterschied nicht höher, und ich bin davon überzeugt, dass der Gast den Preisunterschied akzeptiert, wenn er weiß, dass es sich um österreichische Produktion handelt. Dabei ist der Preisunterschied beim Ei etwa Peanuts – es ist dramatisch, aber es glaubt niemand!

Manche Wirte werben ja mit der Herkunft auf ihren Karten. Wäre das generell ein Wunsch für Sie?Hipp: Ja, das fordern wir. Die Leute wollen doch, dass wir unsere Tiere gut halten. Viele Wirte sind stolz auf die regionale Herkunft der Produkte und führen das auf der Speisekarte an. Was wir fordern für diese Produkte, ist, dass die Gastronomie hinschreibt, woher sie Fleisch und Eier hat. Allein der Satz, dass die verarbeiteten Produkte aus Österreich sind, ist ja marketingtechnisch wichtig und gut für die Wirte.

Bleiben wir bei den Puten: Gibt es genug Puten für österreichische Versorgung?Hipp: Wir könnten 40 bis 50 Prozent des Bedarfs in Österreich decken. Wir exportieren aber viel davon ins Ausland mit Tierwohlstandard, weil wir hier in Österreich offenbar zu wenig Interesse an Tierwohlstandards in der Gastro, aber auch teilweise in den Supermärkten haben. Sie sind nicht bereit, diesen Mehrpreis zu bezahlen. Alle österreichischen Putenbauern hatten heuer erstmals sogar die Situation, dass ihre Stallungen nicht ausgelastet waren. Ich selber hatte heuer sechs Wochen lang keine Tiere im Stall, weil sich hier in Österreich zu wenig Absatzmärkte für Tierwohl-Puten finden. Erst vor Kurzem habe ich meine Puten an einen Schlachthof nach Polen verkauft. Wenn ich Puten nach Polen verkaufen muss, weil ich sie hier nicht verkaufen kann, obwohl wir nur 40 bis 50 Prozent des Bedarfes hier selbst produzieren können, da mach ich mir schon große Gedanken darüber.

Wie kann man die eigene Produktion unterstützen?Hipp: Bei uns in Österreich können die Wähler was bewegen. Jeder, der in eine Krankenhaus-, Schul- und Kindergartenkantine kommt, sollte fordern, dass er Fleisch, Milch und Eier aus Österreich bekommt. So würden geltende Verordnungen von der Regierung umgesetzt. Nicht so privilegierte Familien sollten finanziell unterstützt werden, damit alle Kinder gleich gut ernährt werden können.

