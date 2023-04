„Kauf' dir endlich a neiche Hos'n“

NÖN: Sie erzählen gerne, dass Sie vor 35 Jahren die Sonnentor-Tees selbst auf einem Marktstandl verkauft haben. Wollten Sie da nur ausprobieren, ob es läuft, so ohne Plan und Gewerbeschein? Johannes Gutmann: (lacht). Das hat mich auch noch niemand gefragt! Die Anfänge waren viel diffiziler. Ich hatte ja vorher einen Job bei Waldland in der Gründungsphase. Da bin ich mit den Kräuterbauern und den duftenden Kräutern in Verbindung gekommen, und dieser Teil der Landwirtschaft hat mich begeistert. Geruchlich bin ich ja sowieso ein ‚haklicher Teufl‘, wie meine Mutter immer sagte. Dann hat mich Waldland entlassen, und ich war sehr traurig anfangs, weil ich wusste, dass ich alles gut gemacht habe. Was ich für die anderen machen kann, das kann ich auch für mich machen, war ich bald fest überzeugt und beschloss, mich selbstständig zu machen.

Ging das nahtlos von einem Tag zum anderen? Gutmann: Von März bis Juli 1988 war ich dann arbeitslos, habe mich am AMS gemeldet und ihnen gleich gesagt, dass sie mich nicht vermitteln brauchen, weil ich mich selbstständig machen will. Das wurde auch akzeptiert. In diesen Monaten habe ich die Zeit genützt, das war super! Ich habe Kontakte zu den Kräuterbauern hergestellt. Wir hatten damals bei Waldland schon ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, es war immer alles korrekt. So fand ich schnell Partner. Dann habe ich ein kleines Sortiment zusammengestellt, das Logo und die erste Verpackung entwickelt, einen Businessplan und eine Preisliste erstellt. Und am 1. August 1988 hab ich den Gewerbeschein gelöst. Alles ganz korrekt. Und dann habe ich gleich Anfang August mein Sortiment am Bauernmarkt in Zwettl ausprobiert, mit einem Standl.

Wo war Ihr Stand damals? Gutmann: Man hat mir in der Innenstadt den Platz verwehrt, so bin ich zu einem der ersten Aussteller beim Kupferdachl geworden. Zwei Tage in der Woche habe ich dort mein Sortiment verkauft. Es gab aber damals noch eine kleine Wiese am Dreifaltigkeitsplatz, da wollte ich mit meinem Stand hin. Der damalige Besitzer war der Wirt von der „Goldenen Rose“, und er hat mir erlaubt, mein Standl auf diese Wiese zu stellen. So war ich in der Innenstadt mit meinem Verkaufsstand und musste nicht die Stadtgemeinde fragen. Das hat super funktioniert und ging so gut, dass ich mich später entschlossen habe, mein erstes Geschäft dort zu eröffnen, da sind wir heute noch. Es ist ein guter Standort.

Johannes Gutmann in seinem Standl am Adventmarkt in Zwettl im Jahr 1992. Foto: SONNENTOR

Da sind aber Jahre dazwischen, wie ging es mit dem anfänglichen Standl weiter?Gutmann: Ich hab das sicher bis ins Frühjahr 1990 selbst gemacht. Es gab eine Vereinbarung mit den Bauern, dass sie sich um die Ware kümmern, ich mich um den Vertrieb. Dann zog ich in „Evis gute Stube“ ein, die war dort, wo heute die Oberbank ist. Meine ersten Warenlager hatte ich dann bald in Grainbrunn, Ottenschlag, später in der Wichtlmühle. Ich war auch in der Apotheke von Frau Spritzendorfer eingemietet, dort hatte ich mein Büro. Das war großartig dort. Wenn Anrufe für mich kamen und ich unterwegs war, haben die Apothekerinnen alles entgegengenommen und für mich aufgeschrieben. Ich hatte ja mein erstes Handy erst 1993, das war damals ein Kilo schwer. (lacht)

Gut gelaunt in einem der ersten Lager in Ottenschlag. Foto: SONNENTOR

Das klingt alles nach guter Zusammenarbeit. Gutmann: Das war es auch – ich hab mich sehr wohl gefühlt mit den Bauern, die verständnisvoll und auch meine Psychologen waren. Meine Eltern waren meine emotionale Tankstelle, und ich hatte all die Menschen, mit denen man gemeinsam geht, alle Stützpfeiler, die an die Idee glaubten.

Hatten Sie nie Existenzängste oder Gedanken ans Aufhören? Gutmann: Die meisten Existenzängste hatten meine Eltern um mich. ‚Der ist wild und will mit dem Kopf durch die Wand‘ haben sie gemeint. Ich konnte ja im ersten Jahr schon gut leben, mir monatlich 5.000 Schilling herausnehmen. Ich hatte davor auch 100.000 Schilling gespart und auch ein Jungunternehmerdarlehen in der Höhe von 200.000 Schilling aufgenommen. Der Zinssatz war damals 8 Prozent, 4 Prozent war Zinsenzuschuss. Da sieht man, dass die Zinsen schon einmal viel höher waren bei uns, als jetzt. Ich hab mich auch immer gefreut, wenn ich Steuern gezahlt habe. Da zitiere ich meinen Steuerberater: ‚Wenn du keine Steuern zu zahlen hast, dann schaut es schlecht aus‘. Es ist halt auch relativ schnell gut gegangen. Ich war immer bescheiden, wusste, zum Glücklichsein braucht man wenig – deshalb lacht meine Sonne, das macht sie bis heute.

Heute verkauft Sonnentor international. Wie kam es dazu?Gutmann: Ich habe in einer Apothekenzeitung gelesen, dass es in Ludwigshafen am Main eine Bio-Messe gibt. Das war 1990. Da hab ich mir gedacht: ‚Ich bin nicht allein’. Der Markt in Österreich war sehr klein damals, es gab nur zwölf Bio-Läden und ein paar Reformdrogerien, die hatte ich bald alle beliefert. So hab ich mich auf den Weg gemacht nach Ludwigshafen, mit einem kleinen Sackerl mit Produktmustern. Das war so eine richtige Strohpinkel-Rallye damals in der Mehrzweckhalle, und auch, als ich vorher über den Main gefahren bin, stand da ein A-Aufsteller mit Packpapier auf dem stand „Bio-Fach“ (lacht). Ich hab mich dort auf der Messe so wohl gefühlt und mir gedacht, die haben alle den gleichen Klescher wie ich. Der erste, der mir begegnet ist, war ein Bayer in einer alten Lederhose, ich hatte meine Lederhose auch an. So war ich gleich einer von ihnen. Dieser Bayer ist einer meiner ersten Kunden geworden. Letztendlich bin ich mit zwei neuen Kunden nach Hause gekommen. Im Jahr darauf hab ich auf dieser Messe ausgestellt. Viele Produkte waren es nicht, nur 25 (lacht). Dort sind viele Kontakte und Beziehungen entstanden. Es gab damals schon 300 Bio-Läden in Deutschland. In manchen Jahren habe ich 90 Prozent meiner Waren exportiert, wir sind gemeinsam gewachsen, bis heute. Wenn sie mich daheim gefragt haben, wie das Geschäft geht, haben mir die Leute nicht geglaubt, dass es mir gut geht!

Diese alte Lederhose. Ist sie nur spezieller Marketinggag? Gutmann: Nein, das sind Kindheitserinnerungen – ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Die Hose hab ich daheim auf unserem Hof in Brand gefunden und sie schon als Schulkind getragen. Damit war ich immer anders als die anderen. Die Lederhose war Schmuggelgut, hat mein Vater mir erzählt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Hungersnot, und viele Wiener sind mit ihren tragbaren Gütern aufs Land und haben gegen Lebensmittel getauscht. Für zwei Lederhosen hat es ein halbes Kilo Schmalz gegeben. Meine Lederhose ist bei uns am Bauernhof dann herumgegammelt, bis ich sie gefunden habe – es waren zwei Hosen, die eine war hin, und in diese Hose habe ich mich verliebt. Ich habe sie in der HAK als Skihose beim Skikurs getragen. Dort wollte man sie mir schon abkaufen, da hab ich gewusst, sie ist etwas Besonderes. Meine Mutter hat sich immer für die Hose geschämt. Wenn ich sie daheim besucht habe, hat sie mir einen 50er in die Hand gedrückt und gesagt: ‚Kauf dir bitte endlich a neiche Hos‘n.“ Überall wo ich war, ist diese Lederhose im Mittelpunkt gestanden, in Deutschland, New York und London. Irgendwann kamen dann die roten Waldviertler dazu. Als ich mal in Wien liefern war, hab ich mir meine erste bunte Brille gekauft – die war dann rot und rund. Das alles ist Ausdruck meiner Persönlichkeit.

Ihre Prinzipien im Geschäft? Gutmann: Das, was ich mir leisten konnte, habe ich mir geleistet, das was ich mir nicht leisten kann, brauche ich nicht. Ich bin immer meinen Verpflichtungen nachgekommen, kann daher auch allen in die Augen schauen. Ich bin mir treu geblieben.

