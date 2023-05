Karl Eichinger: „Nach den Sternen greifen“

NÖN: Sie erhielten vor wenigen Tagen den Berufstitel „Professor“ für Ihre Tätigkeiten als Pianist, Ensembleleiter und Kulturmanager. Was bedeutet Ihnen dieser Titel? Karl Eichinger: Ich sehe ihn als sichtbare Auszeichnung vonseiten des Staates. Dieser Titel ist eine Anerkennung für die musikalischen Leistungen, die man im Leben erbracht hat, für herausragende Tätigkeiten. Dieser Titel bedeutet mir sehr viel.

Mit namhaften Orchestern und auch als Solist spielen Sie weltweit auf großen Bühnen. Haben Sie schon als kleines Kind mit dem Klavierspiel begonnen? Eichinger: Ich bin in Mayerhöfen aufgewachsen und später im Gymnasium in Zwettl zur Schule gegangen. Dort konnte ich mich für Sport oder Musik entscheiden. Als Nichtsportler habe ich dann mit zwölf Jahren Klavier gelernt. Für mich war es eine unglaubliche Faszination und eine kindliche Lust, dieses Instrument zu lernen – diese Lust hat sich zunehmend gesteigert. Später, im Studium in Wien folgte dann eine Zeit, in der ich täglich acht Stunden geübt habe. Gerade am Klavier wird sehr viel gefordert, das Niveau ist sehr hoch. Ich habe das mit größter Freude und Leidenschaft betrieben. Je älter ich werde umso mehr packt mich die Lust, mein Spiel zu perfektionieren und weiter zu kommen.

Ist es Ihr Drang, sich ständig zu verbessern? Eichinger: Ich trau mich zu sagen, dass ich jetzt ein noch musikalisch viel bessererer Musiker geworden bin als vor 20 Jahren. Für mich wäre es schlimm, wenn man im Alter stehen bleibt. Das ist ein wesentlicher Punkt, sich zu verbessern, sich zu verändern und neues zu lernen! Es geht auch gar nicht anders, weil man sich mit fortschreitendem Alter größere Herausforderungen stellt, selbstkritischer wird und ich habe den wirklichen Ehrgeiz, mich ständig zu verbessern. Klavierspiel kann man vergleichen mit Spitzensport. Wenn ein Sportler aufhört zu trainieren, kann er keine Leistung bringen. So trainiere ich täglich, studiere Stücke ein. Das ist wie das tägliche Brot für mich.

Sie unterrichten am Gymnasium, dem „Borg“ in St. Pölten. Was möchten Sie Ihren Schülern für’s Leben mitgeben? Eichinger: Ich möchte den Schülern näher bringen, wie erfüllend eine künstlerische Tätigkeit sein kann. Ich bin der Meinung dass ich als Mensch der Bühne den Kindern viel Erfahrung mitgeben kann. Die Schüler sind stolz drauf, und für mich ist es sehr wertvoll, künstlerische Tätigkeit und Lehrtätigkeit vereinen zu können. Unsere Schule hat einen musikalischen Schwerpunkt, und es gehen immer wieder Schüler hervor, die Musiker werden.

Haben diese Schüler Musiker als Eltern? Wie war das bei Ihnen? Eichinger: Meine Musikalische Ausbildung wurde gefördert, aber meine Eltern waren keine Musiker.

Die Musik von George Gershwin findet sich in Ihren Konzerten und auf Ihrer CD. Was bedeutet Ihnen seine Musik? Eichinger: George Gershwin ist mir großes Anliegen, weil er in der Musik Jazz und Klassik hervorragend verbindet. Ich habe ja Jazz und Klassik studiert. Heuer ist der 125. Geburtstag von Gershwin und aus daher spiele ich im Wiener Musikverein am 21. Juni. Das ist eine große Auszeichnung für mich als Solist mit Orchester. Danach gehe ich auf Tournee und sehr freue ich mich auf das Open Air „Klassik Kirchstetten“ mit rund 600 Besuchern. Da spiele ich mit der Mährischen Philharmonie Gershwin und Werke des jungen niederösterreichischen Komponisten Daniel Muck.

Wird Daniel Muck nicht auch Ihr Konzert am 16. September in Zwettl dirigieren? Eichinger: Ja, Daniel Muck und ich haben sehr gute Verbindungen. Er hat für mich auch 2021 ein Klavierkonzert geschrieben, das ist auch auf meiner CD zu hören.

Zieht es Sie bei dieser Verehrung zu Gershwin nicht in sein Heimatland, die USA? Eichinger: Mein Ziel ist natürlich ein Auftritt in der Carnegie Hall in New York (lacht). Ich mag das Zitat: ‚Du musst nach den Sternen greifen, um den Mond zu erreichen.‘ Tatsächlich bahnen sich Kontakte zu Amerika. Durch die Konzerte mit vielen renommierten Orchestern ergeben sich weitere Bausteine, es ist ein Treppensteigen, würde ich sagen. In ‚Fanfare‘, dem renommierten amerikanischen Musik-Magazin, hatte meine CD eine großartige Kritik für die Interpretation von Gershwins „Rhapsody in Blue“ und dem Klavierkonzert „Concerto in F“. Das trägt auch zum Weiterkommen bei.

„Rhapsody in Blue“ gibt nächstes Jahr Anlass zum Feiern. Was haben Sie vor? Eichinger: Ja, „Rhapsody in Blue“ wurde 1924 uraufgeführt. Es wird ein Konzert 2024 am berühmten Wolkenturm in Grafenegg mit großem Orchester, der Rhapsody in Blue und dem Klavierkonzert geben. Es wird eine Gershwin-Gala, wo auch eine weltberühmte Sängerin dabei sein wird . Das wird für mich ein großes Highlight.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.