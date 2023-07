Tatort Langschlag Einschleichdieb stahl Geld und zehn Schlüsseln aus Hotel

Die Polizei fahndet nach den Hotel-Einbrecher in Langschlag. Foto: Weingartner-Foto

I m Hotel in Langschlag war in der Nacht auf den 13. Juli ein Einbrecher am Werk. Er wurde bei seinem unliebsamen Besuch gefilmt. Die Polizei ermittelt.

Laut Polizei kann aufgrund der Videoaufnahmen die Tatzeit genau eingegrenzt werden. Der Täter war somit am 13. Juli von 4.30 bis 4.45 Uhr in dem Hotel. Er soll durch eine unversperrte Nebeneingangstür ins Haus gekommen sein. Von dort betrat er über den Speiseraum und über die Küche die Rezeption, wo er aus einer unversperrten Lade eine Brieftasche mit Bargeld, sowie eine Schlüsselbox mit zehn Schlüsseln gestohlen hat. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden von den Beamten der Polizeiinspektion Groß Gerungs unter 059133-3474-100 entgegen genommen.