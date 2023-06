Allentsteig: Altes Spital könnte bald abgerissen werden

Es gilt als der „Schandfleck der Stadt“. Die Gemeinde bemüht sich seit Jahren um eine Lösung, nun scheint diese tatsächlich in Aussicht. Die Rede ist vom alten Spital am Pfarrer Josef Edinger Platz. Der heruntergekommene Plattenbau-Teil des Gebäudes ist den Allentsteigern längst ein Dorn im Auge und fällt unschön ins Stadtbild.

Da sich das Gebäude im Besitz der Wiener Immobilien-Gesellschaft Hammerl befindet, war eine Sanierung oder gar der Abriss durch die Gemeinde nicht möglich. Verhandlungen mit Geschäftsführer Robert Hammerl gab es bereits des Öfteren, allerdings ohne Einigung. Ein Verkaufspreis von 200.000 Euro war der Gemeinde etwa zu hoch. Nun steht aber ein Tauschgeschäft im Raum, welches mit großer Wahrscheinlichkeit doch noch zum Erfolg führen kann.

So bietet Hammerl die Liegenschaft gegen eine Verpachtung der ehemaligen Bauschutt-Deponie in der Ziegelofenstraße gegenüber der Firma Matzinger an. Der in Allentsteig nicht unbekannte Liegenschaftsbesitzer möchte dort einen Photovoltaik-Park errichten. „Die Deponie kann sonst nicht anderweitig verwendet werden, weshalb es relativ einfach ist, die Fläche für eine PV-Anlage zu nutzen“, erklärt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner.

Die ehemalige Bauschutt-Deponie in Allentsteig. Wird hier bald ein PV-Park stehen? Foto: Fritz Schiller

Die Überlegung eines derartigen Projektes am Ort sei tatsächlich nicht neu, so hätte es auch schon Angebote von der W.E.B. und der „oekostrom AG“ gegeben. Im Zuge der Gespräche zum alten Spital sei das Thema wiederaufgetaucht und würde sich jetzt als optimale Lösung präsentieren.

Die Verträge mit der Hammerl Immobilien Gesellschaft werden derzeit ausgearbeitet. „Wir verpachten das Areal der Deponie und bekommen im Gegenzug das ehemalige Krankenhaus“, schildert Koppensteiner. 25 Jahre lang soll der Verpachtungsvertrag laufen. Danach würde die etwaige PV-Anlage ins Gemeindeeigentum übergehen oder muss vom Betreiber wieder abgebaut werden.

Sollte das alte Spital in Gemeindeeigentum übergehen, steht dem Plattenbau-Teil der Abriss bevor. „Der alte Teil des Gebäudes bliebe aber bestehen und könnte von der Gemeinde für Wohnungen genutzt oder verkauft werden“, betont Koppensteiner. Vorrangig sei aber vorerst der Abriss. „Ob das alles so gelingt, wird sich in den nächsten Monaten weisen“, sagt der Allentsteiger Bürgermeister.

