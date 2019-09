Der Mohn-Genuss-Herbst im Mohndorf Armschlag am Samstag und Sonntag war wieder ein voller Erfolg.

Die tausenden Besucher erlebten dabei sowohl einen kulinarischen als auch einen kulturellen Genuss. Zehn verschiedene Ensembles und Volksmusikgruppen spielten im Mohnwirtshof, in den Höfen und Stadln und entlang der Dorfstraße: Musibanda, Volksmusikensemble der Musikmittelschule Ottenschlag, Woid4tla Tanzlmusi, Mohndorf Klang, D’Mehrnblechan, Allhartsberger Gmiatlichkeit, Böhmische Ottenschlag, Mohnblütenmusi, Schlossheiligen und Musikkapelle Münichreith.

Neben dem Mohnwirtshaus Neuwiesinger versorgten auch die Familien Markus Weinmann, Andreas Juster, Thomas Frühwirth und Gerhard Pehn die unzähligen Gäste mit köstlichen Mohnspezialitäten und deftigen Gerichten. Im Künstlergarten konnte man den Handwerkern zuschauen, und entlang der Dorfstraße bot die Grafenschläger „Schmankerlhittn“ an mehreren Ständen ihre Produkte an. Einen Blick in die Mohnzelterei gewährte Mohnwirtin Rosemarie Neuwiesinger bei einem Schaubacken.

Attraktionen waren auch der „Oideisenstoi“ von Andreas Juster und die Traktorfahrten von Leopold Frühwirth.