Biber werkte am Ufer des Teiches in Großhaselbach

An den Ufern des Haselbaches vom Feuerwehrteich in Richtung der Thaya haben es sich die Biber gemütlich gemacht. Rund zehn Bauten oder „Dämme“ sind auf diesem Flusslauf zu finden, erzählt Bürgermeister Karl Elsigan. Der Feuerwehrteich, der ein Naturteich ist, dient eben auch der Wehr als Löschteich. Gebadet wird dort nicht. Offenbar ist es daher dort ruhig genug, dass sich Biber diesen Teich zum Tummeln ausgesucht haben. Weite Uferteile dieses Teiches sind mit Steinen befestigt, ein Teil davon ist naturbelassen und war bewachsen. Dort hat der Biber sich Bauten gegraben und somit die Uferbefestigung unterminiert.

Bauhofmitarbeiter in Kooperation mit Baggerunternehmen.

Für die Sanierung der betroffenen Uferzonen wurden der Wasserstand des Teiches halb gesenkt, der Uferbewuchs und die betroffenen Ufer ausgebaggert. An der Stelle, wo Wasser aus dem Vorfluter des Teiches kommt, wurde ebenfalls ein Zuviel an Bewuchs weggebaggert, ebenso im Vorfluter. „Der Teich bleibt natürlich ein Naturteich, aber man muss ihn pflegen“, so Elsigan. Die Arbeiten wurden von den Bauhofmitarbeitern gemeinsam mit der Firma Mülleder in nur drei Tagen durchgeführt. Die Kostenhöhe ist noch nicht bekannt. „Der Teich muss einfach instand gehalten werden“, weiß Elsigan.

Nimmt die Marktgemeinde die Biberschäden hin?

Wir haben einen alten Baum beim Teich durch dickes Zaungitter geschützt. Die Herausforderung ist, dass das Gitter auch bis ganz unten gehen muss, damit der Biber nicht zum Baumstamm kommt“, erklärt Elsigan.

Großhaselbachs Feuerwehrkommandant Walter Weber, Gemeinderätin Sonja Döller und Bürgermeister Karl Elsigan, im Hintergrund das sanierte Teichufer. Foto: Fritz Schiller

