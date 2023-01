Überraschung am Brühlteich in Schwarzenau

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Das Freizeitareal Brühlteich ist im Sommer ein beliebtes Badeziel und ein Angelteich. Der Teich verlor immer wieder Wasser, bei Trockenheit senkte sich der Spiegel um rund 30 Zentimeter, bei Regen war der Teich wieder voll. Deshalb ging die Marktgemeinde, die im Besitz des Teiches ist, von einer Undichtheit beim Damm aus, etwa durch Baumwurzeln.

Risse im Rohrsystem ließen den Teich Wasser verlieren. Foto: Foto Fritz Schiller

„Wir rechneten mit einem kleineren Schaden“, so Bürgermeister Karl Elsigan. Im Herbst wurde der Teich abgelassen und abgefischt, um nach der Schadstelle zu suchen und sie zu sanieren.

Letzte Woche begannen die Arbeiten. Die erste Vermutung, dass der Damm undicht wäre, wurde rasch ausgeräumt. So öffneten die Arbeiter den Teichboden über unterirdischen Rohrleitungen, wo die Undichtheit vermutet wird. Da kam es zur großen Überraschung: Risse fanden sich in der Strangleitung aus den 1975ern. „Diese Leitung ist ein Umleiter, der 1975 errichtet wurde.

Wassermengen bei Starkregen und Unwettern sollen nicht in den Teich gelangen, sondern durch Rohre abgeleitet werden“, informiert Elsigan. Der Zufluss in den Teich ist geregelt, alles Wasser zu viel rinnt unter den Teich in den Rohren durch. „Neben dem Teich vorbei ist das Rohrsystem nicht möglich, weil sich da die Brühlallee befindet, die unter Naturschutz steht.

Diese Variante war schon 1975 die beste und ist es noch heute“, so Elsigan. Gerechnet hat man mit einer Sanierungssumme von 10.000 Euro. Jetzt müssen gleich alle 240 Meter Rohre erneuert werden. „Eine neuerliche Kostenschätzung lautet 90.000 Euro“, so Elsigan.

