Anfang des Jahres wurde eine neue Uhr am Busbahnhof beim Zwettler Kamp installiert. Sie stößt jetzt Grüne-Bezirksparteispreche Andreas Piringer sauer auf.

„Wenn abends noch die Sonne scheint, wird es in Zwettl richtig heiß. Laut neu installierter, digitaler Zeit- und Temperaturanzeige beim Kampbusbahnhof schnellt die Temperatur je in die Höhe. Rund zehn Grad mehr angezeigt als tatsächlich, lassen abendliche Sommergefühle aufkommen“, schreibt er in einem Mail an die NÖN.

Piringer kritisiert, dass ohnehin beinahe in allen Autos eine Außentemperaturanzeige installiert ist. Die Uhrzeit ist am Handy oder an der Armbanduhr ablesbar. „Es muss allen heiß werden, die abendlich auf einen Bus warten. Heiß kann einem aber auch werden, wenn die Anschaffungskosten für diese Anzeige mit über 4.000 Euro zu Buche steht. Viel Steuergeld für eine derartige Sinnlosigkeit“, ärgert sich der Grüne.

ÖVP-Bürgermeister sagt zur Kritik: „Dass eine Anzeige beim Bahnhof die Uhrzeit anzeigt, halte ich für sinnvoll. Die Angabe der Temperatur war eine Draufgabe, ohne der die Tafel auch nicht viel billiger gewesen wäre.“ Er selbst fuhr am Montagnachmitag an der Tafel vorbei: „Da zeigte sie 33 Grad an, das wird schon stimmen.“