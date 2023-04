30er-Zonen sind in Gemeinden des Bezirks Zwettl erwünscht

Tempolimits, wie 30 km/h in Ortschaften, 80 auf Freiland und 100 auf Autobahnen, werden seit Jahrzehnten immer wieder von unterschiedlichen Organisationen gefordert. Die „Grünen“ des Bezirks Zwettl sind da sofort dabei, wobei Landtagsabgeordnete Silvia Moser nicht auf ein 30 km/h-Limit im gesamten Bereich von Ortschaften besteht. „Wenn man in Zentrumszonen auf 30 km/h beschränkt, dann wäre das für die Anrainer auch positiv.“ Sie, Stadträtin in Zwettl, sieht in Temporeduktionen nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch positive Aspekte für die Umwelt: Verringerung von CO₂, Stickstoff, Feinstaub und – für sie auch wesentlich – weniger Lärm. „Außerdem erspart sich jeder dadurch Spritkosten, ein Drittel sogar bei Temporeduktion auf 100 km/h auf Autobahnen“, weiß sie. Bei Tempo 30-80-100 würden auch mehr Leute den öffentlichen Verkehr nützen, ist Silvia Moser sicher.

Tempolimits werden nicht von allen eingehalten

Sie ist nicht alleine mit dem Wunsch, dass Tempolimits auch eingehalten werden müssten. 30er-Zonen finden sich in sehr vielen Orten des Bezirkes, von ausgewiesenen Zonen über Wohnstraßen bis zur ersten Begegnungszone in der Stadt Zwettl mit Tempolimit 20 km/h. In dieser Zone sind alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt – langsam gewöhnen sich die Autofahrer daran. „Seit dem Wegfall der Ampel gab es dort noch keinen Unfall“, freut sich ÖVP-Stadtrat Johannes Prinz. Durch den Wegfall der Ampel ergebe sich auch Abgas-Reduktion im Kreuzungsbereich. „Natürlich müssen sich die Waldviertler Autofahrer noch daran gewöhnen, dass sie hier nur 20 km/h fahren dürfen“, weiß Prinz. Es ist immerhin erst die erste Begegnungszone im Bezirk Zwettl.

Sichtbare Tempolimits durch Bodenmarkierungen

In den nächsten Wochen – sobald es warm genug ist und die Farbe trocknet – werden Anfang und Ende der Begegnungszone in der Zwettler Innenstadt (Landstraße) mit beigen Querstreifen markiert. Vom Stadtamt kommend, hilft auch eine Bodenwelle bei der Geschwindigkeitsreduktion. Generell sei man in der Stadtgemeinde vom Konzept der Begegnungszone überzeugt und erwäge, sie auf die Hamerlingstraße auszuweiten. Johannes Prinz: „Von Tempolimits 30-80-100 halte ich nichts, was ich viel mehr befürworte, ist das zu Fuß gehen oder das Alltagsrad zu benützen.“ Er selbst fahre mit dem Rad zur Arbeit. „Das reduziert den CO₂-Ausstoß um fast eine halbe Tonne im Jahr“, ist er stolz. Die Stadtgemeinde arbeitet aktuell an letzten Details an einem Fahrradwegekonzept in der gesamten Großgemeinde Zwettl für 56 Orte.

Muss erst was passieren, um 30er- Zonen zu errichten?

Aktuelle Überlegungen zu Temporeduktionen gibt es derzeit in Groß Gerungs. Wie Bürgermeister Christian Laister berichtet, gibt es Bestrebungen, auf den Hauptdurchzugsstraßen B 38 und B 119 im Ortsgebiet generell Tempo 30 zu verordnen. Die Umsetzung sei allerdings nicht ganz unkompliziert. „Das Ganze ist gesetzlich nicht so einfach. Man muss belegen können, dass es im betroffenen Gebiet vermehrt zu Unfällen kommt, und es müssen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. Derzeit warte ich noch auf die Ergebnisse“, so Laister. Tempo 30 -Zonen wurden in Groß Gerungs hingegen in einigen Siedlungen realisiert. Die Erfahrungen damit sind allerdings gemischt, wie Laister bestätigt: „Tempo 30 wurde verordnet und beschlossen, aber es wird nicht immer ernst genommen. Die einzige Lösung dafür wären bauliche Maßnahmen. Früher gab es die bekannten Schweller, jetzt setzt man eher auf Verschwenkungen.“

Auch in Ottenschlag gibt es bereits einige Tempo-30-Zonen. „Die meisten halten sich daran, und wer sich nicht daran hält, hält sich sowieso an nichts“, meint Bürgermeister Paul Kirchberger launig. Seit vielen Jahren bewährt hätten sich hingegen Wohnstraßen. „Früher gab es öfter mal Probleme mit Moped- oder Motorradfahrern, doch seitdem wir die Wohnstraßen haben, ist Ruhe eingekehrt“, zieht Paul Kirchberger eine positive Bilanz. Ein Geschwindigkeitsproblem gäbe es jedoch bei der Wachaustraße. „Dort stelle ich manchmal mobile Tempoanzeigen auf, das hilft dann eine gewisse Zeit, oder die Polizei stellt sich hin und kontrolliert.“

Überhöhte Tempi in den Ortseinfahrten

Überall im Bezirk wird das 50 km/h-Tempo bei den Ortseinfahrten oftmals überschritten. „In Ortseinfahrten, in denen von der Bevölkerung der Wunsch kommt, versuchen wir mit Geschwindigkeitsanzeigen die Verkehrsteilnehmer zur Geschwindigkeitsreduktion auf 50 km/h aufmerksam zu machen“, informiert Gilbert Schulmeister (Straßenmeisterei Zwettl). In Rudmanns gibt es sogar eine fix installierte Tempomessung. Wegen der Lärmbelästigung, die durch die vor 20 Jahren modernen Bodenschwellen entstand, würden diese nicht mehr errichtet. Gegen die notorischen Schnellfahrer helfe nur die Exekutive.

