Im ersten Antreten in der Kreisliga B wurde der Meistertitel errungen. Dieser rückte bereits nach vier Siegen gegen TC Groß Siegharts (5:2), WSV Voest Alpine Krems (6:1), 1.SVg Gmünd (4:3) und den UTC Weitra (5:2) in greifbare Nähe. Fixiert wurde der Titel schließlich nun mit einem 6:1-Heimerfolg gegen Furth. „Es war eine tolle Leistung aller Mädels, auch als in Weitra nur vier Spielerinnen antreten konnten“, lobte Mannschaftsführerin Karin Siegl ihre Mannschaftskolleginnen. Über den Titel freuen sich Eva Böhm, Karin Siegl, Christina Jungwirth, Anna Mengl und Andrea Sailer (v.l.). Nicht im Bild: Melanie Laister und Kerstin Kiesenebner.