Bunter Abend Großhaselbach: Schauspieler waren top

Nach wochenlangem Proben war es so weit: Am 17. und 19. Februar stand der Bunte Abend der Landjugend Großhaselbach an. Drei Stücke und drei kurze Sketche hatten die fleißigen Schauspieler der Landjugend vorbereitet. Nach zwei Jahren erzwungener Pause waren die Vorstellungen gut besucht, und das Publikum wurde auch mit Broten und Kuchen versorgt.

