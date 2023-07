Schönbacher Debütantinnen überzeugten

Beide setzen ihre Rolle perfekt in Szene – Theresa Holzmann als weiblicher Erzengel Michael, der immer wieder sehr bestimmt auf die Gesetzmäßigkeiten im Paradies hinweist, und Anita Strondl-Gruber auf Erden als Wirtin und im Himmel als Engel. Wer die zwielichtigen Machenschaften des genialen Duos Jürgen Mayerhofer als Brandner Kaspar und Werner Vogl als Boandlkramer im Klosterhof noch erleben will, hat am 21. und 22. Juli dazu Gelegenheit: Bei Schönwetter gibt es zusätzliche Karten an der Abendkassa.