Theater In Echsenbach kämpft ein Ehepaar um den Einzug in den Gemeinderat – aber nur auf der Bühne.

Für Unterhaltung rund um den Jahreswechsel sorgt aktuell die katholische Jugend Echsenbach mit ihrem Theaterstück „Ein Wahlkampf mit Hindernissen“.

Hermann Schmitz und seine Frau Gerti treten dabei gegeneinander an, um als Ortsvorsteher in den Gemeinderat zu gelangen. Hinzu kommen Gerti’s Schwester Liselotte, der Graf von Löwenstein, der sich, nachdem er sich den Kopf gestoßen hat, plötzlich für Dieter Bohlen hält und eine uneheliche Tochter, und das Chaos ist perfekt.

Für viele Lacher war gesorgt: Als die beiden konkurrierenden Eheleute ergänzen sich Mario Kühböck und Gerda Katzinger auf der Bühne wunderbar. Kühböck bringt das Publikum gleich zu Beginn zum Schmunzeln, als er seinen Job als Postbeamter allzu ernst nimmt und seine Frau beim Überbringen eines Briefes förmlich mit „Frau Schmitz“ anspricht, und diese sich sogar ausweisen soll.

Besetzung überzeugte in allen Rollen

Katzinger scheint ebenfalls in ihrer Rolle aufzugehen und interpretiert die für die Frauen stehende Gerti auf ihre ganz eigene Art. Sie lässt keinen Zweifel daran, wer in ihrem Haus wirklich die Hosen anhat. An ihrer Seite ist Verena Litschauer, die Gerti’s etwas dümmliche Freundin Rosi, die sich andauernd bei ihrem Mantel verknöpft, mit Witz verkörpert. Von ihr muss die Bank einen kleinen Seitenhieb erfahren, denn Rosi meint der „Raika Hans“ rücke eh keine Zinsen heraus.

Eine beeindruckende Leistung legt Lukas Rauscher als Graf von Löwenstein auf die Bühne, der genau zu wissen meint, wie man mit Frauen umzugehen hat und wo deren Platz ist. Er präsentiert sich überheblich und als der Graf plötzlich jedes „l“ durch ein „n“ ersetzt schafft es Rauscher vollends, das beim Sprechen durchzuziehen.

Daniela Lehenbauer schafft als Gertis Schwester Liselotte gekonnt den Sprung zwischen der kratzbürstigen Witwe und der hilfsbereiten Schwester.

So manchen Lacher der Zuseher hat auch Johanna Katzinger als Gerti’s Freundin Johanna auf ihrer Seite, etwa wenn sie ihr Stamperl jedes Mal auf Kosten einer der Männer trinkt. Außerdem hat Johanna begonnen Englisch zu lernen, und redet ganz ernsthaft von „circlesex“ (Kreisverkehr) oder „stripteasetable“ (Ausziehtisch) und beschwert sich darüber, dass das sonst niemand versteht.

Weitere Spieltermine: 4. Jänner, 18 Uhr; 10. Jänner, 20 Uhr; 11. Jänner, 18 Uhr.