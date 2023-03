Lustige Premiere: Szenen aus der „Ü70er WG“

Auf zweieinhalb Stunden herzhaftes Lachen fern vom Alltag kann sich das Publikum bei einem Besuch vom aktuellen Theaterstück „Ü70er WG“ des Kultur- und Theatervereins Großglobnitz im Gasthaus Widhalm freuen. Das bestätigte sich bei der Premiere am 17. März, denn das Publikum sparte nicht beim Applaus. Wer sich selbst davon überzeugen will, kann die Vorstellung noch kommendes Wochenende besuchen.

Lustige Vorstellung mit spannendem Inhalt

Seniorenheim? Nein danke! Die befreundeten Senioren Johann, August, Lotti und Maria haben sich zu einer Rentner-WG zusammengeschlossen und gemeinsam ein altes Haus gekauft. Da alle vier nicht die feudalste Pension bekommen, ist oft der Erste im Monat schon fast der Letzte. Mahnungen, Zahlungserinnerungen und Aufforderungen werden erst gar nicht mehr geöffnet, sondern verschwinden gleich in der Küchenschublade. Als jetzt auch noch an Ostern der große Kredit fällig wird, ist guter Rat teuer. Wie könnte man schnellstens an Geld kommen, um den Verkauf von Heim und Hof zu verhindern? Aber so leicht lassen sich die Oldies nicht unterkriegen und so mancher oder manche hat es faustdick hinter den Ohren.

Für Vorbereitung und Organisation sind Lukas Bruckner und Bernhard Poppinger verantwortlich. Den Kartenvorverkauf gibt es unter der Telefonnummer 0664 9289880 bei Lukas Bruckner. Gespielt wird noch am 24. und 25. März um 20 Uhr und am 26. März um 19 Uhr. Ein großes Dankeschön gilt dem Gasthaus Widhalm für die Räumlichkeiten, den Sponsoren, den Ehrengäste und Haarwunderland Zwettl.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.