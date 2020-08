Als Live-Erlebnis war das Figurentheater in Zwettl beim Festplatz Rinderzuchtverband zu sehen. Die Termine waren von 6. bis 9. August.

Familie Sperlich kombiniert Tradition und Moderne. Die Figuren stammen aus derselben Werkstatt wie die bekannten Figuren aus der Muppetshow. Wichtigste Anforderung an die Puppen ist, dass diese leicht und beweglich sein müssen. Das Besondere an der Produktion „Der kleine Rabe Socke“ ist, dass die Texte von den vier ausgebildeten Puppenspielern der Familie Sperlich live gesprochen werden und es sind extra ein Meter hohe Stabfiguren notwendig. So war es den Spielern möglich, auf die Reaktionen der kleinen Theaterbesucher zu reagieren und diese im laufenden Stück einzubringen.

Zur Geschichte: Der kleine Rabe Socke hat viele Freunde im Wald und jeder dieser Freunde besitzt etwas, das er selbst gern hätte. Stück für Stück gelingt es ihm, sich mit unterschiedlichsten Vorwänden diese Dinge zu beschaffen. Doch der Preis ist hoch, denn am Ende will niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben. Was nützen die schönsten Sachen, wenn man sie nicht mit Freunden teilen kann?