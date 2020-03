Es ist kein leichter Stoff, den sich die Theaterbühne Arbesbach heuer vorgenommen hat: Der Alpenwestern „Die Siebtelbauern“ basiert auf dem gleichnamigen Film des Oscar-Regisseurs Stefan Ruzowitzky. Die Premiere in Arbesbach fand am 29. Februar statt.

Bei der Auswahl des Stückes bewies das Ensemble aber ein Goldhändchen: Die Inszenierung beeindruckte in einer bildgewaltigen Aufführung über einen schonungslos-brutalen Konflikt, der auch viele Parallelen zur heutigen Zeit zieht.

Zum Inhalt: Die alte Rosalie ersticht in den 1930er Jahren den alten Hillinger-Bauern. Seine Mägde und Knechte erben den Hof und versuchen nun als Gemeinschaft, diesen zu bewirtschaften. Den anderen Großbauern des Dorfes passt das gar nicht, denn die gemeinschaftliche Arbeit am Hof funktioniert besser als erwartet. Die alteingesessenen Bauern versuchen mit allen Mitteln, die Standesunterschiede im Dorf wiederherzustellen und schrecken auch vor einem Mord nicht zurück, um selber ans Erbe vom Hillinger zu gelangen.

Die Theaterbühne bereitete die Aufführung mit viel Liebe zum Detail vor. So gaben Bilder in Sepia-Farben der verschiedenen Rollen einen Einblick in die Welt des Alpenwesterns. Neben den stimmungsvollen Kostümen beeindruckte vor allem das aufwändige Bühnenbild, das die Handlung immer wieder über mehrere Stockwerke spielen lässt.

Schauspieler glänzten in ihren Rollen

Opulent präsentierte sich auch die Besetzung: Insgesamt spielten 27 Personen an der Aufführung mit, die in einigen Szenen auch alle auf der Bühne stehen und dem Zuseher viele Details bieten. Regisseur Lukas Hinterndorfer, der als verhasster Hillinger-Bauer auch einen Mini-Auftritt zu Beginn hat, bewies gutes Gespür bei der Besetzung. So begeisterte etwa Reinhard Mayr als kaltblütiger Danninger-Wirt, der über Leichen geht. Sebastian Edinger sorgte während des ernsten Stückes als „Sepp, der Depp“ immer wieder gekonnt für Lacher. Hervorzuheben ist auch sein Minenspiel als dümmlicher Knecht, das er die gesamten zweieinhalb Stunden bravourös durchzog.

Glaubhaft-gekonnt spielten auch Maximilian und Nikola Pfeiffer das Liebespaar Lukas und Emmi. Auch Friedrich Holzmann setzte als Gendarm, der bei Bestechungen auch schon mal ein Auge zudrückt, nette Akzente. Das Ensemble scheute sich auch nicht davor, die Streitigkeiten zwischen Knechte und Bauern glaubhaft mit echten Watschen und Stürzen auf der Bühne zu präsentieren.

Herausgekommen ist bei der Inszenierung ein fulminantes Stück über den Kampf neuer Ideen gegen Alteingesessenem, das sich ganz in klassischer Western-Manier in seiner Spannung kontinuierlich steigert und in einem blutigen Finale entlädt – nichts für schwache Nerven.

Weitere Spieltermine

7. März 20 Uhr, 8. März 14.30 Uhr, 13. und 14. März 20 Uhr, 15. März 14.30 Uhr, 20. und 21. März 20 Uhr, 22. März 14.30 Uhr, 27. und 28. März 20 Uhr.