Hommage an Zwettler Urgestein

„Das musikalische Ausnahmetalent Gerhard Wolf bereichert die Theatergruppe Zwettl seit ihrer Gründung 1976“, steht im Programmheft zu lesen. „Über Jahrzehnte komponierte er für unsere Aufführungen mehr als 40 Lieder ... Wir dürfen Ihnen heute Abend eine exquisite Auswahl davon präsentieren.“ Und so interpretierten die 20 Akteure 16 neu arrangierte Lieder von Gerhard Wolf und verbanden sie zum bunten Lieder- und Schauspielabend „Hier sind Sie richtig!“

Erwähnenswert sei, dass die Theatergruppe generationenübergreifend arbeitet. Neben jungen Talenten wie Katharina Boden, Lea Gutmann, Marie Hahn, Klara Hofmann und Mira Leitner sind auch altgediente Schauspieler wie Hermine Fuchs und Alfred Hauer im Einsatz. Letztere übernahmen die Moderation dieses Abends. Erstmals dabei ist Kathrin Poinstingl und seit langem wieder einmal dabei ist Urgestein Alfred Koller.

Die Organisation, Regie und die Gesamtleitung dieser Produktion liegt in den Händen von Annalena Doppler, Gerald Gundacker und Evelyne Loidl. Letztere hatte auch die Idee, Gerhard Wolf zu würdigen. Für die musikalische Begleitung sorgten Edwin Kainz am Klavier, Manfred Hinterndorfer an der Ziehharmonika und Stefan Leisser an der Gitarre. Nicht zu vergessen, die Licht- und (komplizierte) Tontechnik (20 Mikrofone!): Peter Hahn und Toni Trappl. Weiters gehören zum Ensemble: Sabine Jagsch, Evi Leutgeb, Romy Mayer, Martin Bussecker, Benjamin und Daniel Gröblinger sowie Gottfried Rainel.

Zur Feier des Tages wurden die Mitglieder im Anschluss an die Vorstellung mit einem köstlichen Premierenbuffet von Petra Weber verwöhnt. Noch einmal ist die Produktion am 20. und 21. Oktober um 19 Uhr im Zwettler Stadtsaal zu sehen. Frei nach Karl Farkas: „Schaun Sie sich das an!“