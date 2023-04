Landjugend Purk im „Ruhestand – und plötzlich war die Ruhe weg“

Die Theatergruppe der Landjugend Purk (Gemeinde Kottes-Purk) spielte am Wochenende im Dorfwirtshaus dreimal das Lustspiel „Ruhestand – und plötzlich war die Ruhe weg“. Die Lachmuskeln der über 500 Zuseher wurden dabei ordentlich strapaziert, was nicht nur am witzigen Stück lag, sondern auch an der großartigen Performance der Schauspieler. Vor allem die beiden Hauptdarsteller Patrick Preisser und Tina Zeller, die von ihrem Ehemann in der Pension zur Verzweiflung gebracht wird, verkörpern ihre Rollen perfekt und mit viel Energie. Unter der Regie von Johann Ratschbacher bewiesen aber auch alle anderen Darsteller großes Talent: David Binder, Alfred Grabner, Patrick Preisser, Kurt Reischer, Marlene Hörhan, Kathy Hackl, Kerstin Hackl und Anja Klaffel. Souffleuse Sandra Hackl brauchte kaum eingreifen.

