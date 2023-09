Zwettl plant neuen Skulpturenweg

Im Rahmen der Stadterneuerung sind alle interessierten Zwettler Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich und ihre Vorschläge einzubringen und die Möglichkeit zum aktiven Mitgestalten zu nutzen. Bei der jüngsten Themenwerkstatt am 30. August arbeiteten wieder viele Besucher kräftig mit. So wurde dort auch von Vizebürgermeister Andrea Wiesmüller ein neues Projekt vorgestellt, das vorbehaltlich der Zustimmung im Gemeinderat frühestens 2024 umgesetzt werden kann: Die Stadtgemeinde plant einen Skulpturenweg und möchte so die insgesamt 16 Skulpturen thematisch verbinden und erlebbar machen. Außerdem sollen die Skulpturen renoviert und beschildert werden, auch Infobroschüren dazu sind in Planung.

14 Skulpturen sind aktuell quer über die Stadt verteilt, etwa beim ZwettlBad, vor dem Stadtsaal oder im Stadtpark. Für den Skulpturenweg sollen auch zwei Statuen einen neuen Platz finden, die aktuell nicht öffentlich zugänglich sind, darunter „Die Sitzende“, die vor dem Stadtamt-Umbau den Eingangsbereich schmückte und seitdem sicher verwahrt „ruht“.

Jüdische Erinnerungsstätte ist bald fertig

Bei der Themenwerkstatt wurde auch das Projekt der jüdischen Erinnerungsstätte besprochen: Drei Säulen aus Cortenstahl sollen auf die Schicksale jüdischer Bürger aus der Gemeinde Zwettl hinweisen, die während der NS-Zeit verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. So werden auf einer großen Stele 21 Namen jüdischer Bürger zu lesen sein. Ein QR-Code wird auf die Biografien auf der Homepage der Gemeinde verweisen. Die Erinnerungsstätte soll in unmittelbarer Nähe der Johanneskapelle und des Kriegerdenkmals vis-à-vis des Stadtamtes aufgestellt werden. Für die Eröffnung gibt es bereits einen Termin: Die Erinnerungsstätte soll am 9. November – thematisch angelehnt an die Reichspogromnacht 1938 – der Öffentlichkeit präsentiert werden.