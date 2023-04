Zwettls Bürger sind zur Mitarbeit eingeladen

Am Donnerstag, 13. April, um 19 Uhr finden die Themenwerkstätten Umwelt & Energie und Infrastruktur gemeinsam im Großen Sitzungssaal des Stadtamtes statt: Zum „Weltbienentag“ am 20. Mai möchte die Themenwerkstatt Ideen für eine Veranstaltung sammeln. Zum „Tag des Fahrrades“ am 3. Juni sollen themenwerkstattübergreifende Aktionen erarbeitet werden. Das Projekt „Alltagsradwege“ und andere mobilitätsrelevante Themen stehen ebenso auf der Tagesordnung.

Die Planungsdetails zur Errichtung einer „Jüdischen Erinnerungsstätte“ stehen im Mittelpunkt der Themenwerkstatt Kultur & Freizeit am Mittwoch, 19. April, um 18 Uhr, ebenfalls im Großen Sitzungssaal des Stadtamtes. Das Projekt „Skulpturenweg“ soll weiter geplant werden. Mit der Möglichkeit, die Aktion Stadterneuerung in NÖ um ein weiteres Jahr verlängern zu können, soll die Chance genutzt werden, dieses Projekt im nächsten Jahr umzusetzen und Fördermittel dafür zu lukrieren.

Themen und Ideen in den Bereichen Wirtschaft (inkl. Zentrumsentwicklung) & Tourismus sowie Jugend & Bildung sollen am Montag, 22. Mai, um 18.30 Uhr im Sparkassensaal aufgezeigt werden.

