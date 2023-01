Autorin in Zwettler Buchhandlung zu Gast: Mit Fantasie gewürzt

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Mit Brigitte Wenzina, einer waschechten Waldviertlerin, fand die erste Lesung im neuen Jahr in der Buchhandlung Grohmann in Zwettl statt. Die Autorin lebt seit ihrer Geburt in Gars am Kamp. Vierzig Jahre lang war sie als Lehrerin im Schulwesen tätig und ist seit 2022 im wohlverdienten Ruhestand.

In Zwettl las sie aus ihrer Krimiserie „Garser Trilogie“ (Das Terrassencafe, Die Spiegelfabrik, Das Strandbad). Dazu erzählte sie interessante geschichtliche Details über Gars, mit Bildern untermalt. Weiters las sie aus „Anton macht Schule: Das Schuljahr eines 14-Jährigen“. Erfahrungen aus ihrer Zeit als Lehrerin hatten sie zum Schreiben des Buches inspiriert. Als einen Akt der Psychohygiene bezeichnet sie den einfühlsamen autobiografischen Roman über die Begleitung ihrer an Demenz erkrankten Mutter bis zu deren Tod.

Zum Abschluss stellte sie dann noch ihren neuesten Krimi „Weinlaune“ vor, der demnächst erscheint. Ihr persönliches Schreibrezept erklärt sie so: „Man nehme ein paar denk- und erinnerungswürdige Momente des Lebens, würze sie ausgiebig mit Fantasie, füge dem Ganzen eine Prise Ironie hinzu und bearbeite den Text so lange, bis eine Geschichte daraus wird.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.