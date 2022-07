Neue Tierarztpraxis in Ottenschlag

Werbung

Marina Cirulnikova und Dominik Lagler eröffnen am 1. August eine Tierarztpraxis in Ottenschlag, Dr. Josef Lamberggasse 2.

Unter der Bezeichnung „Ottovet“ werden sie die veterinärmedizinische Versorgung von Groß- und Kleintieren übernehmen. Marina Cirulnikova arbeitete 15 Jahre in einer Kleintierklinik in ihrer Heimat Lettland. Seit 2021 ist sie in Österreich und in unserer Region tätig. Sie ist in den Bereichen Chirurgie, In-Klinik-Labor, Ultraschall und Therapie vor allem auf Kleintiere spezialisiert.

Dominik Lagler ist in Jungschlag in der Gemeinde Ottenschlag aufgewachsen, hat in Gießen studiert, war danach drei Jahre in der Region tätig und hat jetzt zwei Jahre in München an seinem Doktorat gearbeitet. Nun wird er ab 1. August wieder in Ottenschlag tätig sein.

Für umfassende tierärztliche Versorgung ist also gesorgt.

