Dabei waren zwei weitere Männer aus der Gemeinde beteiligt. Der 43-Jährige feuerte vier Schüsse auf das Tier ab. Anschließend wurde laut Polizei die getötete Ziege zum Heizwerk Groß Gerungs gebracht, in den Heizkessel geworfen und verbrannt.

Nach Abschluss der Erhebung folgt eine Anzeige gegen das Trio wegen Tierquälerei an die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau. Die Langwaffe wurde sichergestellt.