Wenn Wien zu seiner berühmtesten Ballveranstaltung einlädt, dann ist absolute Professionalität gefragt. Beim Opernball wird da seit einigen Jahren auch auf Waldviertler Handwerksqualität zurückgegriffen.

Rasche und koordinierte Arbeiten sind bei den Auf- und Abbauarbeiten in der Wiener Staatsoper Pflicht. Damit die Gäste auf sicherem Boden und geschmeidigem Tanzparkett dahingleiten können, sorgt die Schweigginger Tischlerei Blauensteiner aus Schweiggers.

„Jede Platte hat ihre Position und muss genau wieder so eingebaut werden, wie im Vorjahr“Franz Blauensteiner.

„Wir sind ein bodenständiger Betrieb, der seit drei Jahren dafür sorgt, dass die High Society von Österreich ein stabiles Tanzparkett hat“, lacht Tischlermeister Franz Blauensteiner im NÖN-Gespräch. Die Arbeiten müssen dort zügig erfolgen: Während am Montag Abend noch die letzte Vorstellung in der Staatsoper gegeben wird, ist Tischlermeister Blauensteiner mit zehn Mitarbeitern und weiteren Helfern einer Partnerfirma (insgesamt 30 Personen) Dienstag früh vor Ort.

„Um 7 Uhr Früh beginnen die Arbeiten. Als erstes wird die Bestuhlung herausgenommen, das erledigen die Mitarbeiter der Oper. Dann kommt ein Schlosserbetrieb, der das Stahlgerüst für die Bodenplatten aufbaut. um den Ballsaal eben zu machen. Die Bodenplatten verlegen dann wir“, erzählt Franz Blauensteiner.

Bei der Montage des Parkettbodens in der Staatsoper: Stefan Weiß, Erwin Kurz und Harald Krapfenbauer (von links). | Tischlerei Blauensteiner

Fünf LKW-Züge liefern dann die Platten an, die schon an den richtigen Stellen abgelagert werden sollten, um die Arbeiten rasch erledigen zu können. Immerhin ist in dem rund 150 Jahre alten Gemäuer nicht nur Barrierefreiheit für die Anlieferer gegeben. Rund 400 Quadratmeter vom Zuschauerraum bis zum Bühnenvorhang werden von Blauensteiner und seinem Tischlerteam verlegt. Die Platten sind sehr schwer und zirka 2,20 Meter lang. „Jede Platte hat ihre Position und muss genau wieder so eingebaut werden, wie im Vorjahr“, schildert er.

Heuer war die Truppe flott und arbeitete mit Pause nur von 10 bis 16 Uhr. Dabei wird mit den Platten zuerst ein „Mittelgang gelegt und von dort links und rechts mit zwei Teams weitergearbeitet. Auf den Platten ist bereits ein Parkettboden, der allerdings schon sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, montiert. Sobald die Platten verlegt wurden, wird ein neuerer Parkettboden darüber verlegt.

Bei den Aufbauarbeiten kommen immer viele Kamerateams und Fotografen. „Heuer war sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf der „Baustelle“, schüttelte manchem Arbeiter die Hand und machte sogar Fotos mit einigen.

Zwei Dinge haben beim Tischlermeister und seiner Mannschaft noch Eindruck geschunden. Zum einen sind es die hohen Sicherheitsvorkehrungen für alle Arbeiter in der Staatsoper. Bevor das ebene Parkett verschlossen wird, wird da beispielsweise nochmals mit einem Sprengstoff-Spürhund durchgegangen. Und was Blauensteiner noch beeindruckte: „Man sollte nicht glauben, wie groß die Oper ist. Wenn man sich da noch nicht auskennt, verläuft man sich drinnen!“

Tischlerei baute auch „Pink-“ und „Wein“-Bar

Elisabeth und Franz Blauensteiner vor der Weinbar in der Wiener Staatsoper. | privat

Bis am Dienstagabend muss der Boden fertig sein. Am Mittwochabend findet bereits die Generalprobe im fertig adaptierten Ballsaal statt, um für den Ball am Donnerstag vorbereitet zu sein. Bereits am Samstagvormittag muss wieder alles abgebaut werden, denn am Samstagabend ist bereits wieder ganz normaler Opern-Betrieb.

Übrigens: In der Staatsoper ist der Tischlereibetrieb aber schon viel länger beschäftigt: Die rund 15 Meter lange „Pinkbar“ des Opernballes wurde ebenfalls von der Tischlerei gefertigt und war seit 2008 im Einsatz. Vor drei Jahren bekam die Bar von Blauensteiner einen neuen Look verpasst — seither wird sie „Weinbar“ genannt. Die Tischlerei erledigt auch seit 2008 die Auf- und Abbauarbeiten der Bar in der Staatsoper. Im Vorjahr wurde Blauensteiner beauftragt, für die Weinbar ein Weinfass herzustellen, das hochglänzend Schwarz gefertigt wurde.