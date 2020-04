Eine 27-Jährige aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk lenkte am 23. April gegen 4 Uhr ihren Pkw im Gemeindegebiet von Sallingberg aus Zwettl kommend in Richtung Ottenschlag. In einer leichten Linkskurve kam sie auf das rechte Straßenbankett. Sie fuhr etwa 40 Meter im Straßengraben weiter und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Stamm abgerissen, der Pkw kam etwa 20 Meter dahinter in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Notazrt konnte nur noch den Tod der 27-Jährigen feststellen.

Die Feuerwehren Lugendorf und Grafenschlag führten die Fahrzeugbergung durch. Die B 36 war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Am Pkw der Unfalllenkerin entstand ein Totalschaden. Einige Verkehrszeichen am Unfallort wurden ebenfalls beschädigt.