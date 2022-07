Mittelschule Ottenschlag: Gedenken an Paul Lenauer

Werbung

Paul Lenauer – begnadeter Pädagoge, begeisterter Musiker, engagierter Sportler, weitsichtiger Kommunalpolitiker. Sein umfassendes Lebenswerk wurde nun dadurch gewürdigt, dass „seine“ Bildungsstätte die Bezeichnung „Paul Lenauer Schule“ erhielt.

Ein Jahr nach seinem Todestag wurde dies in einer Feierstunde in der Aula der Mittelschule Ottenschlag der Öffentlichkeit kundgetan. Damit die Gründe zur Namensgebung nicht in Vergessenheit geraten, wurde nicht nur eine Marmortafel im Eingangsbereich angebracht, sondern es wird nun jedes Jahr am Schulschluss auch eine Gedenkmünze verliehen. Einzelne Schüler oder Schülergruppen sollen damit für besondere Leistungen ausgezeichnet werden.

Direktorin Edith Weiß skizzierte die Tätigkeit von Paul Lenauer in der Schule, an die er 1952 kam und deren Leiter er 1971 wurde. 21 Jahre war Lenauer Direktor, und in dieser Zeit erfolgte nicht nur der Schulneubau, sondern auch die Umstellung auf Leistungsgruppen. Es wurde der Schwerpunkt Musikerziehung aufgenommen und ein moderner Turnsaal gebaut. Das Miteinander und ein gutes Einvernehmen waren ihm immer wichtig.

Paul Lenauer hat mit seinem Wirken und seiner Persönlichkeit viele Menschen in der Gemeinde und Region geprägt. Dies wird mit der Inschrift auf der Gedenktafel ausgedrückt: Paul Lenauer – mit seiner Heimat verbunden, an der Welt interessiert, Lernender und Lehrer, Bewahrer und Visionär, ein Mann der Gemeinschaft und der Tat.

