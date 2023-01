Tödlicher Arbeitsunfall Groß Kainraths: Frau beim Holzspalten tödlich verunglückt

Lesezeit: 2 Min RZ Red. Zwettl

Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

W ie die Feuerwehr Echsenbach bestätigt, kam am Freitagnachmittag eine Frau beim Holzspalten in die Maschine und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.