Schock am Unfallsort: Wehr verlor 29-jährigen Kameraden

Was geschah: Laut Polizeibericht lenkte ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl am 28. Jänner 2023, gegen 08.30 Uhr, einen Pkw auf der LB 2 aus Richtung Vitis kommend in Fahrtrichtung Schwarzenau durch das Gemeindegebiet von Schwarzenau. Bei Straßenkilometer 91,7, dürfte er nach einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern geraten sein. In der Folge kam er links von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Straßenböschung. Dabei dürfte der 29-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Er erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen.

Tragischer Verkehrsunfall reißt Lücke in Schwarzenaus Feuerwehr

Bestürzung bei den Kameraden: "Am Samstag wurden wir um 08:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall T1, auf die B2 in Richtung Vitis, alarmiert. Sogleich rückten wir mit unserem RLF-A-, LAST- und KDO-Fahrzeug zur Unfallstelle aus. Bei der Lageerkundung durch unseren Einsatzleiter wurde festgestellt, dass ein totalbeschädigtes Fahrzeug im Feld stand und mehrere Meter entfernt eine Person von zwei Sanitätern erstversorgt wurde. Sogleich unterstützten wir die Kameraden des Roten Kreuzes bei der Reanimation des Verunfallten", berichtet die Feuerwehr Schwarzenau. "Tragischerweise mussten wir dabei feststellen, dass es sich bei der betroffenen Person um unseren beliebten Kameraden Alexander Höllrigl handelte."

Trauer und Bestürzung

Im Anschluss führten die Feuerwehrkameraden noch die Bergung des Fahrzeuges durch und räumten die Unfallstelle von umliegenden Trümmern: "Wir werden dieses tragische Ereignis nun gemeinsam aufarbeiten und unseren Kameraden beim Begräbnis die letzte Ehre erweisen! Den hinterbleibenden Angehörigen wollen wir unsere Anteilnahme zum Ausdruck bringen und wünschen ihnen in diesen schweren Stunden viel Kraft!"

