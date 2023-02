Jahringser ist „Herr über größtes Donaukraftwerk" in Altenwörth

APA-Video

Er ist 28 Jahre jung und seit wenigen Monaten „Herr über Österreichs größtes Flusskraftwerk“, nämlich jenes in Altenwörth. Gemeint ist Bernhard Jank aus Jahrings, der beim Verbund eine tolle Karriere hingelegt hat, auf die er auch etwas stolz ist.

Traumberuf ergriffen

Der Jahringser, der auch einen Zweitwohnsitz in Zwentendorf hat, wollte schon immer einen Beruf, bei dem er mit Metall zu tun hat, ergreifen. „Mangels Ausbildungsmöglichkeiten im Zwettler Bezirk, habe ich mich für eine Lehre zum Elektrobetriebs- und Maschinenbautechniker beim Verbund entschieden“, betont Jank. Somit wurde er mit 15 Jahren zum Wochenendpendler. Das erste Lehrjahr verbrachte er am Standort Ybbs–Persenbeug, und dann ging es für weitere drei Jahre als Lehrling nach Altenwörth. „Die Kraft des Wassers hat mich sofort total fasziniert, und ich habe sofort für diesen Beruf Feuer und Flamme gefangen.“

Somit war sein Werdegang beim Verbund und im Kraftwerk Altenwörth vorprogrammiert. Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss im Jahr 2013 absolvierte er von 2016 bis 2018 die Werkmeisterausbildung in der Maschinenbau- und Automatisierungstechnik beim WIFI in Gmünd. „Dadurch ergab sich die Option zur Beförderung als Betriebsmeister-Stellvertreter“, betont der Jahringser. Diese Funktion übernahm er 2020 und stieg im Juli 2022 nochmals eine Stufe höher.

Hohe Verantwortung

Jetzt ist der 28-Jährige Betriebsmeister im Flusskraftwerk Altenwörth. Ihm unterstehen 18 Mitarbeiter, und er ist für eine Riesentechnik verantwortlich. Die Dimensionen in diesem Werk sind nämlich auch riesig: Altenwörth ist das leistungsstärkste Donaukraftwerk in Österreich, hier werden durchschnittlich an die zwei Milliarden kWh Strom produziert, der ins Verbundnetz eingespeist und auf ganz Österreich verteilt wird.

Für diese Stromproduktion sorgen neun Kaplan-Turbinen, jede hat einen Durchmesser von sechs Metern und kann 280 Kubikmeter Wasser pro Sekunde fassen. Das Kraftwerk verfügt außerdem über sechs Wehrfelder, in denen Wasser bei etwaigen Störungen oder bei Hochwasser abgeleitet werden kann. In den beiden Schleusen werden um die 20 Schiffe täglich über die Staumauer geschleust. Eine Schleusung dauert rund 20 Minuten.

Mit Jahrings eng verbunden

„Für die Karriere beim Verbund, die eigentlich nicht absehbar gewesen ist, haben viele Faktoren zusammengespielt. Ich froh und dankbar, dass ich diesen Weg einschlagen habe dürfen und diesen auch gegangen bin“, meint der Jahringser, der versucht, die Wochenenden daheim zu verbringen. Er ist Mitglied der Feuerwehr und der Landjugend und plant in seiner Heimatregion auch einen Hausbau. „Wir haben zwar eine Vier-Tage-Woche, aber meistens geht sich das für mich nicht ganz aus“, lacht Jank.

Fernsehbeitrag geplant

Er sei schon etwas stolz auf sich, aber: „Ich bin nicht der Typ, der alles nach außen trägt. Wenn mich aber jemand fragt, dann erzähle ich gerne über meine Arbeit.“ Das tut er auch im Fernsehen. Ein Kamerateam von „Studio 2“ hat ihn nämlich im Kraftwerk Altenwörth besucht. Zu sehen ist dieser Beitrag voraussichtlich am 22. Februar um 17.30 Uhr.

