Kevin Grünsteidl ist jetzt auch Baumeister

Der Sohn von Manfred und Claudia Grünsteidl, die in Limbach erfolgreich das „Stein Center Grünsteidl“ führen, absolvierte die Volksschule in Schweiggers und die Kreativ-Mittelschule in Stift Zwettl. Danach besuchte er die vierjährige Steinmetzfachschule und danach das zweijährige Aufbaukolleg Hochbau an der HTBLA Hallein. Im Alter von nur 21 Jahren war Kevin Grünsteidl Steinmetzmeister - damals der Jüngste in Niederösterreich. „Das hat mich so richtig motiviert. Wenn man eine schwere Prüfung bestanden hat, dann will man eine noch schwerere ablegen. So war es halt bei mir“, meint Grünsteidl.

Somit belegte er berufsbegleitend (Abendstudium) das Bauingenieurwesen – Baumanagement Studium an der FH Campus Wien und war danach auch Diplomingenieur. Er setzte diesen Weg fort und es folgte das Masterstudium an der TU Wien im Bereich Immobilienmanagement & Bewertung, welches er genauso erfolgreich abschließen konnte. „Der Baubereich ist allumfassend und das hat mich einfach fasziniert, deshalb machte ich jetzt auch noch die Baumeisterprüfung an der Bauakademie in Langenlois. Gelernt habe ich dafür nur mit einem sehr guten Kollegen, jedoch ohne den Baumeister-Kurs“, betont der Limbacher, der neben seiner berufsbegleitenden Ausbildungen immer im Stein Center seiner Eltern gearbeitet hat.

Jetzt hat er seinen Lebensmittelpunkt nach Wien verlegt und arbeitet in einem Baumeisterbüro in Wien. „Hier arbeite ich derzeit an einem besonders schönen Projekt. Am Parkring wird ein 5-Sterne-Hotel generalsaniert und erhält einen Zubau“, berichtet Grünsteidl, der sich durchaus vorstellen kann, sich einmal selbstständig zu machen. „Vielleicht verbinde ich das Unternehmen meiner Eltern mit dem Baumeistergewerbe. Das würde sehr viele Möglichkeiten bieten.“ Dieser Plan ist aber noch in einiger Ferne. Auf Grünsteidls To-Do-Liste ist trotz des jahrelangen Lernens eine weitere Prüfung angeführt. „Die Sachverständigen-Prüfung würde mich schon reizen.“

Über den Jung-Baumeister Kevin Grünsteidl freute sich auch Bezirksinnungsmeister Kurt Hobiger: „Jetzt haben wir auch wieder einen jungen Baumeister aus dem Bezirk Gmünd.“ Kurt Hobiger konnte gemeinsam mit dem Landesinnungsmeister Robert Jägersberger und Landtagsabgeordneten Hermann Hauer die Baumeister-Urkunde bei den alljährlich stattfindenden Baustudientagen des Landes Niederösterreich an Kevin Grünsteidl übergeben.

