Viele News zum „Herzensprojekt Inklusion“in Rappottenstein

Der Verein „Hands up for down“ wurde dabei von vielen Helfern und Freunden unterstützt. Die Familie Abensperg und Traun stellten den eindrucksvollen Schlosshof kostenlos zur Verfügung, Kabarettist Omar Sarsam sorgte für Lachsalven der 500 Besucher. Er und auch die Band „Sie und I“ traten zugunsten des Vereines kostenlos auf. Es gab kulinarische Köstlichkeiten von schmackhaften Mohnnudeln bis hin zum kühlen Zwettler Bier, alles gegen Spenden für den Verein. „Wir unterstützen aktuell 14 Kinder, drei Jugendliche sowie zwei Erwachsene“, betonte Obfrau Kathrin Jungwirth, die nicht müde wird, für eine gelebte Inklusion einzutreten und auch vorzuzeigen, wie man dieses „Herzensprojekt“ auch umsetzen kann.

Mit Staunen, Bewunderung und auch Freude verfolgten die Gäste, darunter die Bürgermeister Josef Wagner, Ewald Fröschl und Martin Frühwirth, Carina Bauer von der Bezirkshauptmannschaft Zwettl, Universitätsdozent Manfred Weissinger sowie zahlreiche Vertreter von Firmen und Vereinen, die Filme über die Delfintherapie, die Marie, die Tochter von Kathrin Jungwirth heuer wieder durchgeführt hat, und von den beiden Jungwirth-Mitarbeitern Jakob und Gerhard, die mit Downsyndrom seit einem Jahr tolle Arbeit leisten.

In Kürze wird Lena, die Freundin von Jakob, ebenfalls im Betonwerk Jungwirth zu arbeiten beginnen. Und noch eine tolle Neuigkeit konnte Kathrin Jungwirth bekannt geben: „Jakob startet ab Oktober mit der Lehre zum Beton-Fertigteiltechniker. Er ist vermutlich der erste Lehrling mit Downsyndrom in Österreich. Er wird das schon schaffen.“ Jakob machte nicht nur seiner Freundin Lena Komplimente, sondern auch seinen Arbeitgebern: „Ihr seid die besten Chefs.“ Das Strahlen in seinem Gesicht und auch seine Freudentränen sprachen Bände.

Omar Sarsam, der 2004 mit seinem Kabarettprogramm „Hands up“ sein Debüt gefeiert hat, war ebenso begeistert von dem Verein „Hands up for down“, der sich mit großem Engagement um das geplante „Cafe Downtown“ kümmert, in dem zwei Jugendliche mit Downsyndrom angestellt werden sollen. „Mich stört, dass Personen mit dem Downsyndrom keinen Anschluss in der Gesellschaft haben. Dabei geht es um uns als Gesellschaft, die Inklusion leben lernen muss.“ Derzeit laufen die Pläne zur Finanzierung des geplanten Cafés. „Wir versuchen gerade eine Leaderförderung zu bekommen“, erzählte die Vereinsobfrau.

Einen tollen finanziellen Beitrag dafür erradelte der Melker Reinhard Carda bei seiner Tour zum Nordkap und retour (die NÖN berichtete). Auf der Bühne erzählte er mit einer großen Portion Schmäh darüber, auch ein kurzer Film wurde präsentiert. 25.000 Euro sind mittlerweile auf sein Spendenkonto eingegangen. Aber da gehe noch mehr: „Ich werde meine nächste Radtour wieder zugunsten des Vereines Hands up for down durchführen. Im nächsten Herbst radle ich nach Spanien zum westlichsten und südlichsten Punkt Europas“, verriet der Melker. „Ich fahre solange, bis das Geld für das Kaffeehaus zusammengekommen ist“, versprach er. „Am Spendenkonto befinden sich aktuell 31.900 Euro“, gab Frühwirth bekannt.

Diese Summe erhöhte sich an diesem Abend mehrmals. Andreas Bolomsky vom Hundesportverein Waldviertel Mitte überreichte einen Scheck über 1.000 Euro und Franz Höfer den Kloster-Schul-Werkstätten Schönbach, der an diesem Abend für die köstlichen Mohnnudeln gesorgt hat, stellte sich mit einer Spende über 1.500 Euro ein. „Das sind nicht nur Spenden, da haben Mitarbeiter beim Handwerksmarkt auf ihr Trinkgeld verzichtet und die Waldviertler Böhmische verzichtete auf einen Teil ihrer Gage“, betonte Höfer. Mindestens 2.000 Euro versprach Willi Stöcklhuber vom Benefizverein Waldviertel nach dem Waldviertler Advent am 18. November in Bad Traunstein mit heimischen Künstlern und Monika Martin.

Den eindrucksvollen Abend, durch den Moderator Tobi Rudig geführt hat, wurde mit dem Konzert von „Sie und I“ abgeschlossen. „Wir schreiben die Geschichte weiter“, versprach Kathrin Jungwirth und appelliert an alle: „Die Gesellschaft braucht alle Menschen und jeder soll einen Platz haben.“