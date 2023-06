Hartl-Haus mit Firmengebäude Hahn für Holzbaupreis nominiert

Das ausgezeichnete Projekt ist das neue Bürogebäude der Holz Hahn GmbH in Rappottenstein, das Anfang 2022 fertiggestellt wurde. Holz Hahn ist Spezialist in der Produktion von Bauholz, Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz. Mit der Entwurfs- und Einreichplanung des Neubaus wurde Architekt Horst Zauner betraut. HARTL-Haus wurde mit der Ausführungs-, Detail- und Werksplanung beauftragt und führte die Arbeiten bis zur schlüsselfertigen Übergabe des Bürogebäudes an die Bauherren durch.

Holz aus eigener Produktion verarbeitet

Der rund 580 Quadratmeter große dreigeschoßige Neubau beherbergt das Bürogebäude und Sozialräume. Die Anforderungen der Bauherren waren ein funktionelles und modernes Gebäude zu schaffen, das Holz in den verschiedensten Bearbeitungszuständen zeigen soll. So ist vom verbauten Rohholz bis zu fertigen Pfosten-Riegelfassaden die komplette Bandbreite erkennbar. Ein schönes und für die Bauherren auch verbindendes Detail ist, dass Holz aus der eigenen Produktion von Holz Hahn für das Gebäude verwendet wurde.

NÖ Holzbaupreis ist Bestätigung für gelungenes Projekt

„Eine Nominierung beim NÖ Holzbaupreis zu erreichen, der ein so prestigeträchtiger Wettbewerb der Holzbaubranche ist, fühlt sich für uns schon wie ein kleiner Sieg an“, ist Baumeister und Prokurist Erwin Nechwatal, Leiter Objektbau bei HARTL-Haus, stolz auf die Nominierung. „Aber natürlich hat uns diese Auszeichnung nun noch mehr motiviert, beim nächsten Versuch auf das Siegertreppchen zu kommen“, so Nechwatal.

„Für uns ist diese Auszeichnung ein schöner Abschluss unseres Projektes, die uns als Eigentümer natürlich besonders stolz macht. Dass wir mit unseren Baupartnern Architekt Zauner und HARTL-Haus eine ausgezeichnete Wahl getroffen haben, war uns allerdings auch schon vor der Auszeichnung klar“, zeigt sich das Team der Holz Hahn-Geschäftsführer, Brüdertrio Günther, Georg und Gernot Hahn zufrieden mit ihrem Gebäudekomplex.

Partnerschaft regionaler Holzspezialisten

Holz Hahn und HARTL-Haus verbindet seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Der Fertighaushersteller bezieht bereits seit mehr als 15 Jahren das Rohmaterial für die Erstellung seiner Fertighäuser vom Rappottensteiner Holz-Spezialist. So bleibt das Konstruktionsvollholz und Brettschichtholz von Holz Hahn im Zwettler Bezirk und wird im Echsenbacher Werk zu Traumhäusern weiterverarbeitet.