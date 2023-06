Klangburg Rappottenstein öffnet wieder ihre Pforten

Der Verein der Freunde der Burg Rappottenstein startet in wenigen Tagen mit dem neuen Konzertprogramm für den Sommer 2023. Insgesamt neun Konzerte werden wieder als Open Air-Veranstaltungen durchgeführt, und mit dem bunt gemischten Programm sollte für jeden Musikliebhaber wieder etwas dabei sein.

Beim Auftakt am 10. Juni ist die Abba-Coverband bereits zum zweiten Mal zu Gast auf der Burg. Bei ihrem ersten Auftritt erlebten über 400 Konzertbesucher einen Abend voller bekannter Hits und auch dieses Mal läuft der Kartenvorverkauf schon sehr vielversprechend.

Am 24. Juni reichen sich gleich drei nationale Austropop-Legenden die Hand auf der Bühne, Ulli Bär, Matthias Kempf und Andy Baum stehen seit 2019 oft gemeinsam auf der Bühne.

Am 1. Juli laden mit Lainer & Putscher ebenfalls zwei bekannte Österreicher zum Kabarettabend auf der Klangburg.

Nochmals Austropop gibt’s am 8. Juli mit Zangerle & Band, und an diesem Abend gibt’s die besten Songs von Fendrich, Ambros, Danzer, Hirsch, Peyer oder Seiler & Speer zu hören.

Weitere Highlights sind am 15. Juli sicher auch der Auftritt von Norbert Schneider & Band und am 22. Juli das Konzert von Bluespumpn, die mit Judith Pechoc ein Gastspiel auf der Klangburg geben werden. Für Freunde der Irischen Musik sind Ciunas am 29. Juli genau das richtige. Besonders Humorvoll präsentieren die Comedian Vocalists am 19. August ihr Programm „Wochenende und Sonnenschein“, und das musikalische Finale vom diesjährigen Konzertsommer ist wieder den Country-Fans gewidmet, die am 26. August zum Konzert der Maddow Hill Band geladen sind.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen und zum Verein findet man auch im Internet unter www.klangburg.at. Eintrittskarten können ab sofort für alle Konzerte unter der Telefonnummer 02828/8250 reserviert werden. Auf einen gut besuchten und vor allen sonnigen Konzertsommer auf der Burg Rappottenstein freuen sich die Mitglieder vom Verein der Freunde der Burg.