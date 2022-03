Straßenbauarbeiten am Lämmerberg starten am 5. April

Werbung

Nach dem Ausbau der L 8245 südlich von Wolfsberg vor zwei Jahren starten in der kommenden Woche die Arbeiten für einen weiteren Abschnitt des Ausbaukonzeptes der L 8245/L 8262. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm am 29. März im Beisein der Bürgermeister Franz Mold und Christian Semper sowie von NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker den Baubeginn für den Ausbau der Landesstraße L 8245 im Bereich Lämmerberg in den Gemeindegebiet von Zwettl und Waldhausen vor. „Mit dem Ausbau erhöhen wir zusätzlich zur Leistungsfähigkeit auch die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort für die Verkehrsteilnehmer maßgebend.“

Das Großprojekt wurde notwendig, da die Straßenkonstruktion in diesem Bereich über 50 Jahre alt ist, starke Verdrückungen aufgetreten sind und Fahrbahn mit einer Breite von sechs Metern nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entspricht – noch dazu wo der Schwerverkehrsanteil an der L 8245 durch die Firma Stora Enso und der Müllverladestation Kleinschönau bei über 20 Prozent liegt. Dadurch komme es besonders im Gegenverkehr bei breiten Fahrzeugen wie Llw und landwirtschaftlichen Maschinen immer wieder zu Konfliktsituationen. Daher ist eine Verbreiterung der Straße auf 6,5 Metern geplant. Die erforderlichen Flächen wurden dankenswerterweise von den Grundstückseigentümern zur Verfügung gestellt. Bereits im Vorfeld wurde von der EVN-Wasser eine Transportleitung teilweise im Straßenbereich verlegt, welche lage- und höhenmäßig mit dem Straßenbauprojekt abgestimmt worden ist (die NÖN berichtete).

Die Baumaßnahmen, die in den nächsten Tagen starten, erstrecken sich auf einer Länge von 1,8 Kilometern. Hier wird die vorhandene Tragschicht erneuert bzw. verstärkt und mit Bindemittel stabilisiert. Anschließend werden zwei Lagen Heißmischgut mit einer Gesamtstärke von zehn Zentimeter eingebaut. Im Waldbereich werden zur schadlosen Wasserableitung zwei Kuppenbereiche abgesenkt.

Zur sicheren Ableitung der Oberflächenwässer werden die vorhanden Gräben und Verrohrungen an die neuen Gegebenheiten adaptiert. Ebenso wird im Waldbereich die zur Vermeidung von Salzschäden vorhandene Gischtberme an die neuen Querschnittsverhältnisse angepasst.

Für die Ausführung sorgt die Straßenmeisterei Zwettl mit Baufirmen der Region. Mit der Fertigstellung ist im August zu rechnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Mio. Euro und werden vom Land NÖ getragen.

Für eine rasche und effiziente Durchführung der Bauarbeiten – je nach witterungsbedingten Baufortschritt - wird die L8245 in diesem Bereich komplett gesperrt. Es werden zwei Umleitungsstrecken eingerichtet. Der kleinräumige Verkehr wird über Niedernondorf und Niederwaltenreith umgeleitet. Der übergeordnete Verkehr wird über die B 37, Rastenfeld und die B 38 nach Zwettl und retour geführt.

