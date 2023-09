Schlugen wieder Wölfe im Waldviertel zu?

Wie die „Kronen Zeitung“ und der ORF berichteten, sind am Nachmittag des 1. September die Kadaver eines Schafes und einer Ziege etwa 100 Meter von einer Weide entdeckt worden. Ein weiteres Schafsoll etwas später an den schweren Verletzungen gestorben sein. Außerdem werden vier Tiere aus dieser Weide vermisst.

Die Bezirkshauptmannschaft Zwettl bestätigte gegenüber der NÖN, dass der zuständige Amtstierarzt vor Ort war, um eine DNA-Probe zu entnehmen. Das Ergebnis wird in einigen Tagen erwartet. Erst dann gibt es Klarheit, ob diese toten Tier auf das Konto eines Wolfes gegangen sind.

Am Truppenübungsplatz Allentsteig, der sich in der Nähe dieser Weide befindet lebt ein Wolfsrudel. Laut dem österreichischen Wolfsbeauftragten Aldin Selimovic habe es in den vergangenen Jahren zu keinen Nutztierrissen durch dieses Rudel gegeben. Der letzte bestätigte Wolfsriss in Niederösterreich ereignete sich vor über einem halben Jahr.