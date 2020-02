Über ein Rekordjahr im Tourismus kann sich das Waldviertel freuen: Mit 1.291.617 Nächtigungen konnte das beste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen verbucht werden. Das bedeutet einen Zuwachs von einem Prozent.

„Wir haben 2019 stark geerntet. Es ist aber schon alles angerichtet für eine tolle Saison 2020“, freut sich Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav. Außerdem verzeichnet das Waldviertel im abgelaufenen Jahr 371.327 Ankünfte (um 14.678 mehr als im Jahr zuvor) und somit ein Plus von 4,1 Prozent.

„Es freut mich, dass das Waldviertel auch als Tagesausflugsziel an Bedeutung gewinnt“, sagt Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus. Vor allem Gäste aus Wien (+ 3,7 Prozent) und Oberösterreich (+ 11,8 Prozent) schätzen es als Ruheoase im Sommer. Auch die Marktoffensive in Tschechien zeigt Wirkung: Der Anstieg an tschechischen Gästen betrug 15 Prozent. Aus Polen kamen um 43,6 Prozent mehr. „Vor allem Ferienwohnungen bauen überproportional stark aus. Dabei ist die Sehnsucht nach flexiblen Nächtigungsmöglichkeiten zu beobachten“, so Schwarzinger.

Das Waldviertel habe im vergangenen Jahr auch einen weiteren Schritt in Richtung Ganzjahrestourismus gemacht.

Im Rahmen des Betriebscoachings soll der Fokus auf Mobilität und einer neuen E-Learning-Plattform für die Betriebe liegen. Außerdem freut man sich, den „Gartensommer spezial“ in Langenlois und Schiltern ausrichten zu dürfen. Und von 27. bis 29. Mai findet wieder „waldviertelpur“ in Wien statt.