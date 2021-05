Mit großer Sehnsucht hat auch die Tourismusbranche die Öffnung herbeigesehnt. „Endlich können unsere Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sowie Ausflugsziele wieder das tun, was sie am besten können und am liebsten machen – nämlich Gastgeber sein“, betont Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus.

Waldviertel soll Gäste locken

Gemeinsam mit den Betrieben will man die Sehnsucht nach dem Waldviertel erneut wecken. Trotz der vielen Einschränkungen sei die gesamte Branche gut vorbereitet und blicke der Öffnung voller Freude entgegen. Unsicherheiten würden dagegen nach wie vor bei den Themen Jugendtourismus und Gruppenreisen liegen. „Diese Teilbereiche haben nach wie vor keine klare Perspektive und brauchen dringend Unterstützung“, meint Schwarzinger.

Hotels dürfen ab sofort auch wieder touristische Gäste beherbergen. Während des Lockdowns waren nur Geschäftsreisende erlaubt. Zumindest auf der Schwarzalm ist die Buchungslage bereits wieder gut, gerade an Wochenenden, wie Marketingleiter Markus Hann bestätigt. Einzig das Geschäft mit den Seminaren würde noch auf sich warten lassen, was aber beim aktuellen Verbot von Großveranstaltungen klar sei. Sehr zufrieden gehe es also in Richtung Sommer.

Zum Neustart möchte man es dieses Mal auch etwas ruhiger angehen. In den nächsten Wochen werden nämlich nicht alle Zimmer zur Buchung freigegeben. „Wir wollen zuerst sehen, wie wir mit den neuen Regelungen zurechtkommen und den Bogen nicht überspannen. Die gesamte Branche muss ein sicheres Öffnen kommunizieren“, sagt Hann.

Die Vorgaben seien jedenfalls schon alle umgesetzt. Sowohl im Wellnessbereich als auch im Restaurant wurde auf größere Abstände geachtet, das alte Hygienekonzept wurde adaptiert und ein Covid-Beauftragter geschult. Schon im Herbst habe das alles sehr gut funktioniert. Hochzeiten und Feiern sind für den Sommer auch wieder angedacht, wenn weitere Lockerungen folgen. „Insofern sind wir jetzt guter Dinge und freuen uns, wieder Gäste beherbergen zu dürfen“, sagt Hann.

Sonnentor-Lofts sind fast ausgebucht

Dass das Waldviertel mit seinem Naturangebot gerade in diesen Zeiten überzeugen kann, sieht man bei Sonnentor. Die beiden vom Unternehmen betriebenen Land-Lofts sind bis September fast ausgebucht. „Unsere Gäste schätzen es, bei uns in der Natur zu sein, und freuen sich über die Angebote im Freien“, schildert Carina Hiemetzberger von Sonnentor. Die Möglichkeit des Schlafens direkt in einem Kräutergarten würde gerade jetzt ein besonderer Anreiz sein. Auch der unkomplizierte Check-In sei ein großer Pluspunkt. „Bei der Buchung erhalten Besuchende einen individuellen Zugangscode, mit dem sie flexibel sowie kontaktlos ein- und auschecken“, erklärt Hiemetzberger.