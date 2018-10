Über drei Millionen Nächtigungen gab es heuer in Niederösterreich im Zeitraum Mai bis August. Die NÖN fragte nach, wie der Tourismus-Sommer im Bezirk Zwettl verlief.

„Der Bezirk Zwettl verzeichnet zwischen Mai und August bei den Ankünften einen kleinen Rückgang von 2,8 Prozent, bei den Nächtigungen einen Rückgang von 4,7 Prozent“, erklärt Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus, im Gespräch mit der NÖN.

Allerdings: Diese Zahlen sind noch nicht final und werden noch korrigiert – und das nach oben, da Nachmeldungen und Fehler zu berücksichtigen sind, so Schwarzinger: „Das bedeutet, das Gesamtergebnis wird sich noch positiv verändern.“ Außerdem geht das Tourismus-Sommerhalbjahr bis Ende Oktober.

Insgesamt sei festzustellen, dass die Neben- und Zwischensaisonen stärkere Zuwächse als die Sommermonate verzeichnen. „Das freut uns sehr, da es essentiell ist, dass touristische Betriebe ganzjährig gute Geschäfte machen können“, so Schwarzinger.

Gästeplus aus Ausland und kürzerer Aufenthalt

Ein Plus bei den Ankünften im Bezirk Zwettl im Vergleich zum Vorjahr gab es im August (+ 4,3 Prozent). Die Nächtigungen gingen um 5,1 Prozent zurück.

„Das Ergebnis deutet auf mehr Gäste mit kürzerer Aufenthaltsdauer hin“, zieht Schwarzinger ein Fazit.

Rund 85 Prozent der Gäste kamen im Sommer aus dem Inland. Beachtliche Zuwächse gab es aus Deutschland (+ 11,1 Prozent) und aus dem restlichen Ausland (+114,7 Prozent). „Die Zahl der Nächtigungen aus dem Ausland konnte damit verdoppelt werden“, freut sich Schwarzinger.

Zu den Top-Ausflugszielen im Bezirk nennt er den Bärenwald Arbesbach, Sonnentor Erlebnis, Stift Zwettl und die Whisky-Erlebniswelt Roggenreith.

Im Waldviertel verläuft das Kalenderjahr bisher gut (+1,2 Prozent Ankünfte, +0,9 Prozent Nächtigungen). „Sollte die positive Entwicklung im Herbst und Winter so anhalten, erwarten wir im Kalenderjahr 2018 neue Rekordergebnisse aus der Tourismusstatistik für das Waldviertel“, prognostiziert Schwarzinger.

Vor allem der Bezirk Zwettl biete laut ihm in der kalten Jahreszeit eine breite Palette an touristischen Angeboten und Produkten. Besonders stark nachgefragt sind die Themen Kulinarik, Natur, Wandern, Radfahren und Gesundheit. Mit seinen Gesundheitsbetrieben habe der Bezirk Zwettl gleich mehrere „Säulen des Gesundheitstourismus des Waldviertels“, so Schwarzinger (siehe ‚Die Lebensader der Gemeinde’, S. 3).

887 Deutsche und 49 Japaner waren zu Gast

Ein positives Fazit für die Sommermonate Mai bis August zieht Zwettls Vizebürgermeister Johannes Prinz. So gab es um 6,48 Prozent mehr Nächtigungen als im Vorjahr. Bei den Ankünften gab es ein leichtes Minus von 1,93 Prozent.

Die Urlaubsdauer in der Braustadt folgt dem Bezirkstrend: Im Durchschnitt bleiben die Gäste in Zwettl für zwei Nächte. Am liebsten verweilen die Besucher im Vier-Sterne-Bereich.

Die meisten Gäste kommen aus Niederösterreich, gefolgt von Wien und Oberösterreich. Von den ausländischen Gästen kommen die meisten aus Deutschland, bevorzugt aus Bayern. So besuchten im August 887 Deutsche die Stadtgemeinde Zwettl. 234 Gäste kamen aus Frankreich, 158 aus Spanien, 380 aus Tschechien.

Viele Gäste nahmen teilweise weite Wege auf sich: So weilten etwa 49 Japaner, 24 Chinesen und 55 Neuseeländer im August in Zwettl.

Im laufenden Kalenderjahr gab es in Zwettl um 7,39 Prozent mehr Nächtigungen als im Vorjahr. „Mit dem Tourismus-Rekordjahr 2017 ist diese erneute Steigerung eine absolute Sensation“, freut sich Prinz.

Die angespannte weltpolitische Lage trage zum Tourismusboom bei: „Die Leute fahren weniger in den arabischen Raum und machen Urlaub daheim, beziehungsweise kommen zu uns nach Zwettl. Das ist meine Erklärung für das starke Plus.“