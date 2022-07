Die Stadtmauer von Zwettl wird begehbar

Werbung

Einen Blick über die historischen Stadtmauern werfen, sich fühlen, wie anno dazumal, die Landschaft „außerhalb“ zu betrachten – das wird in Zwettl bald möglich sein.

Dass die Begehung der Stadtmauern bisher nicht möglich war, liegt daran, dass sich die Stadtmauern im Besitz der Grundstückseigentümer befinden und daher nicht öffentlich zugänglich sind. Die Hausgründer selbst haben sie in den Jahren zwischen 1200 und 1450 errichtet und teilweise „verzahnt“. „Das sieht man auch an den unterschiedlichen Mauerstrukturen auf den jeweiligen Grundstücken“, erklärte Stadtarchivarin Elisabeth Moll bei der erstmaligen Präsentation des neuen Tourismusprojekts. Öffentlich zugänglich und somit für alle erlebbar gemacht wird die Stadtmauer nun am Grundstück der Stadt-Lofts von Sonnentor-Chef Johannes Gutmann.

Vom Mühlbach kommend, errichtet die Stadtgemeinde einen Weg mit Treppe zur Stadtmauer der Stadt-Lofts. Ab da übernimmt Sonnentor die Kosten für eine Plattform und den Turm (links) an der Stadtmauer, um sie zu begehen und darüber hinweg die Aussicht zu genießen. Foto: Plan: Stadtgemeinde Zwettl

Gutmann säte ein Samenkorn

Die Idee dazu gebar Johannes Gutmann im Zuge der Renovierungsplanung des Gebäudes in der Landstraße für die Stadt-Lofts. Als er davon Bürgermeister Franz Mold erzählte, stieß er auf offene Ohren. „Danke, dass die Stadt Interesse hat, die Innenstadt zu beleben“, strahlt Johannes Gutmann. Bei der Gemeinderatssitzung kürzlich wurden die Beteiligung der Stadtgemeinde an diesem Projekt und ein Dienstbarkeitsvertrag einstimmig abgesegnet und Auftragsarbeiten vergeben.

80.000 Euro für Aufstieg zur Stadtmauer

Vom Mühlbach weg wird die Stadtgemeinde die Kosten für den sicheren Aufstieg zur Stadtmauer tragen. Brücke, Wege und Treppen befinden sich teils auf Eigentum der Stadtgemeinde und teils auf Eigentum der Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH.

Derzeit ist der Weg zur Stadtmauer schlecht zugänglich, er ist verwildert, und die Treppen sind verfallen. Für Zutrittssysteme einer unteren Gartentür, Stahltreppe, Geländer, Wegebau und Stützmauer sowie öffentliche Beleuchtung will die Gemeinde 80.000 Euro investieren. Um Förderung von rund 40.000 Euro wird bei der NÖ Stadterneuerung angesucht.

Sonnentor trägt Kosten für Aussichtsplattform

An der Stadtmauer angekommen, befindet sich nicht nur ein Durchgang aus der Zeit nach den napoleonischen Kriegen, sondern auch der Punkt, ab dem Sonnentor die Kosten übernimmt. Johannes Gutmann wird das alte, desolate Tor gegen ein – „natürlich“ – Sonnentor ersetzen und innen an der fast 30 Meter langen Stadtmauer eine Plattform sowie einen Aussichtsturm errichten, der den Blick weit über die Promenade ins Zwettl-Tal und die Landschaft ermöglicht.

Ein Teil des Innenhofes wird zu den Stadt-Lofts abgetrennt, damit die Gäste durch die Besucher der Stadtmauer nicht gestört sind. Zudem wird der Stadtmauern-Besuch zeitlich begrenzt von 9 bis 18 Uhr sein. Die Stadt-Loft-Besucher bekommen natürlich Zutritt zur Stadtmauer. Erstmals für die Bevölkerung zugänglich soll sie ab Mai 2023 sein.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.